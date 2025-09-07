Button Overload: Knöpfe sind jetzt dekorativ statt funktional

Nicht immer braucht es auffällige Schnitte oder Farben, um ein Outfit spannend zu machen. Oft reichen kleine Details. 2025 werden Knöpfe zu Design-Elementen und verwandeln selbst schlichte Teile in Mode-Highlights.

Knöpfe waren lange Zeit vor allem eines: praktisch. Sie hielten Hosen zusammen, verschlossen Taschen und Jacken. Doch 2025 denken Designer um: Knöpfe werden zur Zierde. Die kleinen Details werten Basics auf und bringen Individualität in jedes Outfit. Sie zeigen, dass selbst unscheinbare Elemente einen Look aufregend machen können.

Elegant, aber verspielt

Knöpfe peppen jetzt die verschiedensten Teile auf - etwa ein . Knöpfe in verschiedenen Farben und Größen machen es zum verspielten Eyecatcher. Kombiniert mit einer weißen Hose oder einer dunkelblauen Jeans, schlichten Ohrringen und einer silbernen Armbanduhr bleibt der Look dennoch elegant und zeitlos. Trendige Netz-Ballerinas runden den Look ab.

Cool-Girl-Jeans

Blue Jeans sind ein Staple in jedem Kleiderschrank. Meist als Grundlage eines Outfits getragen, stehen sie 2025 selbst im Mittelpunkt. sorgen für den perfekten Cool-Girl-Style. Wer es farbenfroh mag, trägt dazu zwei gestreifte Polohemden im Layering-Look. Rote Absatzsandalen sorgen für einen sommerlichen Touch. Braune Cowboystiefel passen ebenso gut dazu, ergänzt von einer passenden Lederjacke.

Glamour am Abend

Knöpfe machen auch in Abendlooks einiges her. Ein wird durch metallische Knöpfe besonders spannend. Dabei gilt: Accessoires wie Armreifen und Ohrringe sollten farblich auf das Silber oder Gold der Knöpfe abgestimmt werden. Eine Schultertasche, Heels und eine schwarze Strumpfhose runden die Kombination ab. Für Glamour sorgen eine voluminöse Frisur und ein dramatisches Augen-Make-up.

