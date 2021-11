Bushido: "Ich habe alle drei Nabelschnüre durchtrennt"

Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi sind am Donnerstag Eltern von Drillingen geworden. Der Rapper freut sich, dass er doch bei der Geburt dabei war.

Bushido (43) und Anna-Maria Ferchichi (39) sind am Donnerstag (11. November) Eltern von Drillingen geworden. Dass der Rapper - anders als zunächst geplant - bei der Geburt dabei war, sei "die beste Entscheidung" seines Lebens gewesen, .

Dem Blatt verriet er zudem: "Ich habe alle drei Nabelschnüre durchtrennt! Anna-Maria bekam die sogenannte Kaisergeburt. Da wird der Vorhang weggenommen und die Mutter bekommt die Babys sofort auf den Busen gelegt." Er fügte hinzu: "Mir kamen die Tränen, so gerührt war ich." Die Geburt fand offenbar einen Tag früher als geplant statt. Bushido erklärte "Bild", seine Frau habe "einen Nierenstau" gehabt. Deswegen seien die Babys früher geholt worden.

"Einfach überwältigt"

Die Geburt der Babys bestätigte der 43-Jährige am Donnerstag auf Instagram. "Heute war es endlich soweit. Um 12:33, 12:34 und 12:35 Uhr hat meine Frau unsere drei Töchter auf die Welt gebracht", erklärte .

"Ich bin einfach überwältigt und fühle heute mehr denn je, dass die Familie das Wichtigste in unserem Leben ist", so der Rapper weiter. Um zu beschreiben, wie tapfer seine Frau gewesen sei, finde er "keine Worte". Er liebe Anna-Maria "über alles", schreibt er direkt an sie gerichtet. Zudem bedankte sich Bushido beim Team der Berliner Charité: "Ihr habt mich heute zum glücklichsten Menschen dieser Erde gemacht."

Mit drei Hashtags verrät Bushido offenbar außerdem, wie die drei Mädchen heißen. Demnach haben der Rapper und seine Frau den Kindern die Namen Leonora, Naima und Amaya gegeben.

Seit 2012 sind Bushido und Anna-Maria Ferchichi, die eine jüngere Schwester von Sarah Connor (41) ist, verheiratet. Sie brachte einen Sohn mit in die Ehe. Vor der Geburt der Drillinge bekamen Bushido und seine Frau gemeinsam bereits vier Kinder, darunter Zwillinge.

