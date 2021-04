Burlesque-Star Tempest Storm ist mit 93 Jahren gestorben

Der legendäre Burlesque- und Strip-Star Tempest Storm ist mit 93 Jahren gestorben. Die US-Amerikanerin soll Elvis gedatete haben.

Burlesque-Legende Tempest Storm (1928-2021) starb am Dienstag in ihrer Wohnung in Las Vegas, Nevada, im Beisein ihrer Kolleginnen Kalani Kokonuts, Miss Redd und ihres langjährigen Freundes und Geschäftspartners Harvey Robbins. Letzterer bestätigte die Nachricht von ihrem Tod . Annie Blanche Banks, wie sie gebürtig hieß, wurde 93 Jahre alt.

Tempest Storm mit den markanten roten Haaren wurde in den 1950er Jahren zur bestbezahlten Burlesque-Tänzerin und trat bis 2010 auf. Schauspielerin Marilyn Monroe (1926-1962) soll ihre Nachbarin und Freundin gewesen sein. Unter anderem soll sie mit den Superstars Elvis Presley (1935-1977) und Sammy Davis Jr. (1925-1990) liiert gewesen sein.

Mit ihrem vierten Ehemann (1959-1967), Schauspieler und Jazzmusiker Herb Jeffries (1913-2014), bekam sie ihre Tochter Patricia.