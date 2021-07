Bundespräsident gratuliert Ruth Maria Kubitschek zum 90. Geburtstag

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Ruth Maria Kubitschek bereits vorab zu ihrem Geburtstag gratuliert. Die Schauspielerin wird am 2. August 90 Jahre alt.

Ruth Maria Kubitschek (89) feiert am Montag (2. August) ihren 90. Geburtstag. Besondere Glückwünsche hat die Schauspielerin bereits vorab bekommen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (65) gratulierte der "großartigen Schauspielerin" schon am Freitag (30. Juli). "Sie haben über die Jahre Ihr Publikum begeistert - vielfältig und überzeugend - und sich durch Ihr Lebenswerk Respekt und Anerkennung erworben", wandte sich Steinmeier mit persönlichen Worten an Kubitschek.

Unvergessen seien die Rollen der Schauspielerin als "Spatzl" in Helmut Dietls (1944-2015) Serie "Monaco Franze" (1983) und als Verlegerin in "Kir Royal" (1986). "Ein ums andere Mal ist es Ihnen gelungen, eigenwilligen Charakteren und gebrochenen Seelen Gestalt zu geben", erklärte der Bundespräsident. "Wir Zuschauer können Ihnen nur immer wieder aufrichtig danken für den Zauber Ihrer Schauspielkunst, für melancholische und erheiternde Stunden - und für den vorausgenommenen Rückblick mitten im Erfolg."

Frank-Walter Steinmeier spricht Ruth Maria Kubitschek seinen Dank aus

"Ihr Gefühl für die Zerbrechlichkeit der Gegenwart und Ihre Begabung und Fähigkeit, dieses Gefühl auch zu zeigen, sind außergewöhnlich", würdigte Steinmeier die Schauspielerin weiter. Mit ihrer Kunst habe Ruth Maria Kubitschek "das kulturelle Leben in unserem Land bereichert". "Dafür sage ich Ihnen heute meinen Dank."

Die Grand Dame der TV-Unterhaltung hat sich in den letzten Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ihr letzter Film war "Frau Ella" (2013) neben Matthias Schweighöfer (40). 2014 kündigte sie ihren Abschied von der Schauspielerei an.