"Bullet Train"-Premiere: Brad Pitt greift in Berlin zum Rock

Brad Pitt hat sich für die "Bullet Train"-Premiere in Berlin ein luftiges Outfit ausgesucht. Der Schauspieler schritt bestens gelaunt im Rock über den roten Teppich.

Brad Pitt hat in Berlin viel Bein gezeigt.

Schauspieler Brad Pitt (58) ist momentan in Berlin unterwegs. In der deutschen Hauptstadt hat er am Dienstag (19. Juli) seinen neuen Kinofilm "Bullet Train" vorgestellt. Für die Premiere wählte der Hollywood-Star ein besonders luftiges Outfit.

Der Schauspieler schritt in einem knielangen, braunen Rock über den roten Teppich am Berliner Zoo Palast. Dazu kombinierte der 58-Jährige eine farblich passende Jacke, ein lachsfarbenes, weit aufgeknöpftes Hemd und schwarze Stiefel. Halsketten sowie eine Sonnenbrille rundeten den lässigen Look perfekt ab.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Stars strahlen trotz Hitze auf dem roten Teppich

Neben Pitt strahlten auch seine Co-Stars um die Wette - trotz hoher Temperaturen. Unter anderem Zazie Beetz (31), Joey King (22), Brian Tyree Henry (40) und Aaron Taylor-Johnson (32) sind zur Premiere in Berlin erschienen. Auch Regisseur David Leitch (46) sowie seine Frau Kelly McCormick (45) waren vor Ort.

"Bullet Train" ist ab dem 4. August in den deutschen Kinos zu sehen. Die Actionkomödie handelt von einem Shinkansen-Zug, in dem während der Fahrt fünf Auftragsmörder aufeinandertreffen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Kotaro Isaka (51).