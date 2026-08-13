BTS: Sänger V leidet unter starkem Hörverlust

BTS-Sänger V hat einen großen Teil seines Hörvermögens auf dem rechten Ohr verloren. Nach eigenen Angaben hört das Mitglied der K-Pop-Band dort nur noch 30 Prozent.

Der BTS-Star V (30) hat rund zwei Drittel seines Hörvermögens auf dem rechten Ohr verloren. Der Sänger der südkoreanischen Boygroup machte in einem Livestream öffentlich, dass er seit zweieinhalb Jahren unter Hörproblemen leide. "Wenn mein Hörvermögen im linken Ohr bei 100 liegt, entspricht es im rechten Ohr nur etwa 30", sagte V, der mit bürgerlichem Namen Kim Tae-hyung heißt.

Während seines Militärdienstes habe sich das Problem verschlimmert. Zunächst habe er seine Beschwerden jedoch unterschätzt und geglaubt, es sei eine "Sache der mentalen Stärke", die Situation in den Griff zu bekommen. Inzwischen werde er medikamentös behandelt und müsse regelmäßig ins Krankenhaus.

Auf ihn warten noch viele Konzerte

V befindet sich seit April mit seinen Bandkollegen Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin und Jung Kook auf Welttournee. Hierzulande standen BTS zweimal in der Münchner Allianz Arena im Juli auf der Bühne. Noch bis März 2027 präsentieren sie ihr aktuelles Album "Arirang" live. Das Album bescherte der Gruppe einen weiteren Erfolg: In Deutschland erreichte es ebenso wie die gleichnamige Single Platz eins der Charts. Damit gelang BTS als erster Band, gleichzeitig mit einem neuen Album und einer neuen Single die Spitze der deutschen Charts zu erreichen.

Fans der K-Pop-Band hatten lange auf neues Liedmaterial warten müssen. Ab 2022 legte sie eine Pause ein, in der alle Mitglieder den verpflichtenden Zivil- oder Wehrdienst absolvierten. Im Juni 2025 wurde Suga als Letzter aus dem Dienst entlassen.

Anfang 2026 kündigte die Gruppe schließlich ihr Comeback mit einem neuen Album an. Einen Tag nach der Veröffentlichung von "Arirang" gaben BTS das erste Konzert seit mehr als drei Jahren. Kurz darauf folgte die Netflix-Dokumentation "BTS: The Return".

Grammys 2027 ohne BTS

BTS gelten als bekannteste K-Pop-Gruppe. Songs wie "Dynamite" und "Butter" machten sie auch außerhalb Südkoreas bekannt. Die Boygroup erhielt zahlreiche Preise und wurde mehrfach für einen Grammy nominiert. Für die Grammy Awards 2027 entschieden sich BTS jedoch, keine Musik einzureichen. "Wir hoffen, dass unsere Musik für das gehört und geliebt werden kann, was sie ist, statt nach Region oder Sprache getrennt zu werden", erklärten die Mitglieder auf Instagram.

Damit bezogen sie sich mutmaßlich auf eine neue Kategorie, die rund einen Monat zuvor präsentiert wurde. "Best Asian Pop Performance" soll aus Asien stammende oder dort beliebte Musik würdigen.