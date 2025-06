Brutaler Angriff: Carmen und Robert Geiss bei Überfall verletzt

Horror für Millionärsfamilie Geiss: Carmen und Robert wurden in ihrem Haus in St. Tropez brutal überfallen. Bei dem Raub kam es offenbar zu einem Angriff, das Promi-Paar soll verletzt sein. Was ist bislang bekannt?

Carmen und Robert Geiss mussten in ihrer Luxusvilla in St. Tropez Schreckliches erleben.

Es ist eine absolute Albtraumvorstellung, die für Robert und Carmen Geiss in ihrer Luxusvilla in St. Tropez Realität geworden ist. Die Unternehmer, die durch ihre Reality-Sendung "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" deutschlandweit bekannt geworden sind, wurden mitten in der Nacht in ihrem Anwesen im französischen Jet-Set-Ort überfallen. Wie die Töchter des Glamour-Paares berichtet, wurden die beiden dabei verletzt.

Robert Geiss berichtet von brutalem Überfall: "Der Albtraum ist wahr geworden"

Robert Geiss hat sich am frühen Sonntagmorgen (15. Juni) mit einer Schocknachricht bei seiner Community gemeldet. "Heute ist leider der Albtraum wahr geworden. Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez brutal überfallen worden und von vier Personen mit Pistolen und komplett ausgeraubt worden", sagt der Multimillionär in einem Instagram-Clip. Darauf zu sehen sind, neben einem offenbar traumatisierten Familienoberhaupt, viel Blaulicht und Beamte. Die Lage vor Ort scheint sehr ernst zu sein.

Was ist passiert? "Wir mussten die Tresore aufmachen", teilt Robert Geiss mit. "Jetzt kommt noch [ ein, d.R. ] Krankenwagen. Wir haben das ein oder andere abbekommen." Welche Wertgegenstände die Täter an sich reißen konnten, ist bislang nicht bekannt. Auch über die Verletzungen, die der 61-Jährige und seine Ehefrau erlitten haben sollen, spricht er in dem Video nicht.

Angriff auf Millionärspaar: Carmen und Robert Geiss verletzt

Allerdings meldet sich in den Kommentaren Tochter Davina zu Wort. "Ich kann das alles nicht glauben! Mein Herz ist am Boden zerstört. Ich bin so schockiert, als ich den Anruf von Mama bekommen habe. Und sie so am Weinen war", schreibt sie fassungslos zu dem Überfall. "Die vier Männer waren komplett bewaffnet, das ist einfach nur krass. Und dann meine Eltern zu verprügeln und mein Vater die Rippe (vermutlich) zu brechen und meiner Mami den Hals aufzuschneiden."

Die Tat lässt Erinnerungen an den Überfall auf Kim Kardashian 2016 in Paris wach werden. Damals hatten ebenfalls mehrere bewaffnete Männer die Reality-Persönlichkeit in einem Haus überfallen, mit Waffen bedroht und Schmuck im Wert von mehreren Millionen Euro erbeutet. Die Täter wurden allerdings geschnappt und im Mai 2025 zu Haftstrafen bis zu drei Jahren verurteilt.

Robert Geiss will Videos von Überfall veröffentlichen

Robert Geiss hofft ebenfalls, die Verantwortlichen für den Überfall auf ihn und Carmen Geiss zur Rechenschaft ziehen zu können. Die Aufnahmen der Überwachungskameras sollen nun ausgewertet werden. Der Unternehmer deutet sogar an, die Videos in den sozialen Medien zu veröffentlichen. "Vielleicht können wir die Jungs irgendwie überführen." Doch jetzt muss die Familie den Schock über das Erlebte erstmal in Ruhe verarbeiten.