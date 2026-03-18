Bruder von Wotan Wilke Möhring: Geschwister-Vergleich ist leidiges Thema

"Inglourious Basterds", "Frühling" und Co.: Sönke Möhring (53) ist wie sein berühmter Bruder Wotan Wilke Möhring (58, "Das perfekte Geheimnis") erfolgreich als Schauspieler. Vor Kurzem ist der Schauspieler für eine Lesung zu Gast in München - und spricht im Interview mit der AZ über innerfamiliären Konkurrenzdruck, Türen, die sein Bruder für ihn geöffnet hat und Hollywood-Erfahrungen.

Normalerweise steht er für große Filmproduktionen oder beliebte Serien vor der Kamera. Doch kürzlich ist der TV-Star und Bruder des erfolgreichen Schauspielers Wotan Wilke Möhring, Sönke Möhring (53), in ganz anderer Funktion in München zu Gast.

Sönke Möhring reist für Lesung in München extra aus Berlin an

Möhring liest hier aus den Mutmacher-Kindergeschichten "Mumpfelmoff und das Wunder am Schloss" von Künstlerin Bo Starker (46). Die Geschichten hat die Neu-Autorin ihrem Sohn Raphael (12) gewidmet, der bei der Geburt einen Schlaganfall erlitten hatte. "Er fragte mich einmal, ob er behindert sei, weil die Kinder ihn am Spielplatz damit gehänselt und ihn ausgelacht hatten. Ich hatte seine Behinderung vor ihm nie zum Thema gemacht", erzählt die Künstlerin, die schon Sänger Abi Ofarim († 2018) oder Ex-Landesmutter Angela Merkel auf der Leinwand verewigt hat, der AZ. Und Sönke Möhring? Der war für die Lesung eigens aus Berlin angereist. Warum, erzählt er der AZ in einem exklusiven Interview.

Möhring ganz privat: "Als Vater bin ich streng, aber konsequent"

AZ: Herr Möhring, wie kommt es, dass Sie hier aus dem Kinderbuch "Mumpfelmoff" erzählen?

SÖNKE MÖHRING: Bo Starker hat mich über Instagram angeschrieben und gefragt, ob ich das machen würde. Und da ich selbst eine Ausbildung zum Kinderpfleger habe und selbst Vater bin, besitze ich auch eine Affinität zu Kinderliteratur. Ich war gleich Feuer und Flamme: Das Buch ist sehr liebevoll aufgemacht, es wird viel Spielraum gelassen, die Dinge selbst zu beurteilen, und ist zudem eine schöne Reise in eine Fantasiewelt. Bo Starker trägt ihr Schicksal toll, diese Energie muss man erst einmal aufbringen. Nichts ist so stark wie die Liebe zu einem Kind, das ist so pur und rein und durch nichts zu erschüttern, auch oder erst recht nicht durch eine Behinderung! Mein Sohn ist inzwischen 14, als Vater bin ich nicht streng, aber konsequent. Werte und Benimmregeln sind bei uns wichtig - und dass man die Dinge, die man anfängt, auch zu Ende bringt!

Sönke Möhring und Bo Starker bei der Lesung zu "Mumpfelmoff" in der Black Box im Gasteig in München. © Pressebüro Schwan

Wotan Wilke und Sönke Möhring: So ist das Verhältnis der Schauspiel-Brüder

Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrem fünf Jahre älteren Bruder Wotan Wilke? Sie haben ja inzwischen gut aufgeholt als Schauspieler. Ein leidiges Thema für Sie, dieser Vergleich?

Ein bisschen schon. Aber das ist ja kein Wettbewerb. Es herrschte nie ein Konkurrenzkampf zwischen uns, wir sind so erzogen worden, dass jeder jedem alles gönnt, wir sind da ganz gesund miteinander! Dadurch, dass er den Tatort-Kommissar spielt, ist er natürlich im großen Fahrwasser. Ich bin manchmal hinten, manchmal vorne, manchmal daneben. Das finde ich aber nicht schlimm!

Er spielte schon an der Seite von Brad Pitt

Auch auf Hollywood-Erfahrung im großen Stil können Sie zurückblicken, haben 2009 unter anderem in "Inglourious Basterds" von Quentin Tarantino neben Brad Pitt mitgewirkt.

Der Brad Pitt war super, ganz toll, ein ganz umgänglicher, feiner Kerl, der ganze Dreh überhaupt war wie eine Klassenfahrt! Gerade habe ich drei Folgen für die ZDF-Serie "Frühling" mit Simone Thomalla in Bayern gedreht, nächste Woche bekomme ich die Bücher für die Figur Friedel Gottwald, der sich nach einem Mountainbike-Unfall an 40 Jahre seines Lebens nicht mehr erinnern kann. Im Juli geht es weiter mit neuen Folgen mit mir.

Sönke Möhring: "Mein Bruder hat vielleicht eine Tür aufgehalten - aber durchgehen muss man selbst"

Wie beschreiben Sie sich selbst? Und wollten Sie schon immer Schauspieler werden?

Für mich sind Begriffe wie Demut, Zuverlässigkeit wichtig, das sind vielleicht nicht so die typischen Eigenschaften für einen Schauspieler (lacht). Nach dem Studium war ich erst in der Personalberatung meines Vaters, dann in einem Modevertrieb und später als Redakteur bei einem Magazin tätig - weil mein Bruder vorwegging, wollte ich nicht hinterherhinken im Schauspielberuf. Der Ruf, es auszuprobieren, war irgendwann zu groß. Und die Eltern sagten uns vier Kindern immer: Wenn ihr die Dinge nicht ausprobiert, dann ärgert ihr euch vielleicht später darüber, dass ihr es nicht versucht habt. Also war ich Quereinsteiger mit 28 und zu alt für die klassische Schauspielausbildung, aber mit Beharrlichkeit und Hingabe schafft man alles! Mein Bruder hat vielleicht die eine oder andere Tür mal aufgehalten - aber durchgehen muss man selbst. Nur Bruder VON zu sein, heißt ja nichts. Wir haben beide unseren Weg gefunden und freuen uns füreinander, dass es so gut läuft! Ich habe mich sozusagen emanzipiert, werde aber immer der kleine Bruder bleiben…