Bruch mit Herzogin Meghan: Enge Vertraute bereut Freundschaft

Im Laufe der Jahre kappte Herzogin Meghan nicht nur den Draht zur britischen Königsfamilie. Auch freundschaftliche Wege trennten sich. Wie sich jetzt herausstellt, bereut die ehemals beste Freundin von Meghan sämtlichen Kontakt.

Auch über fünf Jahre nach dem "Megxit" steht Herzogin Meghan (44) im Kritikregen. Viele Royal-Fans sind bis heute der Meinung, die 44-Jährige sei dafür verantwortlich, dass Prinz Harry (40) kein gutes Verhältnis zu seiner Familie pflegt. Auch mächtige Politiker, wie US-Präsident Trump schimpfen über Meghan und deuten an, sie sei kein guter Mensch. Zu allem Überfluss stellt sich jetzt heraus, dass eine ehemalige Weggefährtin einstigen Kontakt zu ihr bereue.

Herzogin Meghan: Ehemalige Vertraute bereut Freundschaft

Herzogin Meghan und ihre ehemals beste Freundin Jessica Mulroney (45) waren einst unzertrennlich. Heute spielt Mulroney keine Rolle mehr im Leben der Frau von Prinz Harry – seit 2020 gehen die Damen getrennte Wege. Der Grund? Der einstigen Freundin von Meghan wurde Rassismus vorgeworfen und die Zweifach-Mutter nahm Abstand. Jessica Mulroney soll eine Bloggerin bedroht haben, die dazu aufgerufen hatte, sich für Anti-Rassismus-Proteste einzusetzen. Obwohl es Meghan war, die fortan auf weiteren Kontakt verzichtete, soll auch ihre einstige Freundin den damaligen Kontakt mittlerweile bedauern. Ein Insider verrät gegenüber " ", die 45-Jährige erachte ihre ehemalige Freundschaft mit Harrys Frau als "dunkle Wolke", die über ihr schwebe.

Ehemals beste Freundin von Herzogin Meghan: Warum sie Kontakt bereut

"Obwohl Mulroney die Aufmerksamkeit, die sie durch Meghans Freundschaft bekam, damals genoss, war es genau diese Aufmerksamkeit, die den Streit in den sozialen Medien so eskalieren ließ und zum Ende ihrer Freundschaft mit Meghan führte", so die geheime Quelle. Der Insider spielt auf eine große Social-Media-Kontroverse an, die infolge der Rassismusvorwürfe gegen Jessica Mulroney entstand. Die kanadische TV-Persönlichkeit stand im Kritikregen – und scheint Meghan und ihre einstige Verbindung zu ihr dafür verantwortlich zu machen.

Jessica Mulroney bereut den Kontakt zu ihrer ehemals besten Freundin Herzogin Meghan. © imago/Media Punch

Jessica Mulroney: Einstige Freundin von Herzogin Meghan steht vor Ehe-Aus

Bis heute hat Jessica Mulroney wohl mit den Nachwirkungen der damaligen Rassismusvorwürfe zu kämpfen. Doch nicht nur das: Auch privat läuft es für die 45-Jährige nicht rund. Die Kanadierin und ihr Mann – der Fernsehmoderator Ben Mulroney (49) – sollen sich nach fast 17 Jahren Ehe getrennt haben.

Bestätigt wurde eine Trennung und eiine möglicherweise bevorstehende Scheidung bislang nicht. Doch wie " " berichtet, sollen sich Jessica und Ben Mulroney bereits "vor einiger Zeit" getrennt haben. Der 49-jährige Moderator ist der Sohn des einstigen kanadischen Premierministers Brian Mulroney (†84). Der Politiker starb 2024 in seinem Haus im US-amerikanischen Palm Beach an den Folgen eines schweren Sturzes.