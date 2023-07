Bruce Willis: Seine Frau erinnert an "Stirb langsam"-Jubiläum

Bruce Willis kann mit seiner "Stirb langsam"-Reihe das 35. Jubiläum feiern. Dazu veröffentlichte seine Ehefrau ein süßes Video aus dem Jahr 2018. Damals besuchte die Familie gemeinsam das Filmstudio und bewunderte dort das große Wandbild des Stars.

Vor 35 Jahren startete der erste Teil der "Stirb langsam"-Reihe mit Bruce Willis (68) in den Kinos. Zum Jubiläum postete die Ehefrau des Stars, Emma Heming-Willis (45), ein rührendes Video.

"Wir sind so stolz auf ihn"

veröffentlichte die 45-Jährige Aufnahmen, die bereits 2018 entstanden sind. Damals besuchte das Paar zusammen mit seinen Töchtern Mabel (11) und Evelyn (9) die Fox-Studios, "um in die Archive zu schauen und das Wandbild ihres Vaters zu sehen". Im Video ist zu sehen, wie Willis mit seinen Töchtern an der Hand vor dem großen Gemälde herumläuft und mit der ganzen Familie davor posiert. "Dieses Wandgemälde wurde 2013 vor Bruce enthüllt, um dem 25. Jubiläum zu gedenken", schrieb seine Frau. Nun jähre sich der Jahrestag der Film-Premiere zum 35. Mal "und der Rest ist Geschichte". Heming-Willis fügte hinzu: "Was Bruce in seiner Karriere erreichen konnte, wird uns nie verloren gehen. Wir sind so stolz auf ihn."

Tochter Tallulah schwärmt von ihrer "Papa-Ikone"

Willis' Tochter Tallulah (29) kommentierte das Video umgehend. Sie sei "so so so stolz". Sie liebe ihren Vater "so sehr". Weiter schrieb sie, dass er ihre "Papa-Ikone" sei.

Mit Ex-Frau Demi Moore (60) hat Bruce Willis die Töchter Rumer (34), Scout (31) und Tallulah. Die Töchter Mabel und Evelyn stammen aus der Beziehung mit Ehefrau Emma Heming-Willis, mit der er seit 2009 verheiratet ist.

Die Familie hatte im Februar 2023 mitgeteilt, dass bei dem Schauspieler Frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde. Ein Jahr zuvor hatte sie bereits öffentlich gemacht, dass der Hollywood-Star an der Sprachstörung Aphasie erkrankt ist.