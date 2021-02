Bruce Springsteen: Wegen Alkohol am Steuer festgenommen

Bruce Springsteen ist im November letzten Jahres mit einem rücksichtslosen Fahrstil unter Einfluss von Alkohol am Steuer verhaftet worden. Nun folgt der Gerichtsprozess.

Bruce Springsteen ( ) ist wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und wegen rücksichtslosen Fahrens vorübergehend verhaftet worden. Der 71-Jährige soll bereits am 14. November in New Jersey verhaftet worden sein, wie ein Sprecher des National Parks Service . Seine im vorgeworfenen Vergehen: Fahren unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol, rücksichtsloses Fahren und Alkoholkonsum in einem Sperrgebiet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

, hat Springsteen deswegen einen Termin vor Gericht in den nächsten Wochen. Demnach soll es auch seine erste Festnahme sein. Der Zeitpunkt für eine solche ist besonders ungünstig: Springsteen hatte sich für den US-Super-Bowl gerade erst für einen zweiminütigen Werbespot mit dem Automobilhersteller Jeep zusammengetan, mit dem er einen patriotischen Aufruf an alle Amerikaner geliefert hatte, in dem es um Hoffnung und Zusammenhalt ging. Es war der erste Spot, den Springsteen jemals gedreht hatte.