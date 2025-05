Bruce Springsteen: "Lebensrettende" Spende für streikende Bergarbeiter

Nach einer BBC-Doku: Musikstar Bruce Springsteen wird für eine "lebensrettende" Spende über 20.000 Dollar an streikende Bergarbeiter in England gefeiert.

Bruce Springsteen (75) wird in Großbritannien gerade als "Held" gefeiert. Und das nicht aufgrund seiner Musik. Eine neue BBC-Dokumentation enthüllte eine "lebensrettende" Spende des US-amerikanischen Sängers über 20.000 Dollar an streikende Bergarbeiter.

"Es war absolut lebensrettend"

In der Sendung "When Bruce Springsteen Came To Britain" heißt es Medienberichten zufolge, dass der Sänger 1985 während der Streiks Frauen, die die Bergarbeiter bei ihrem Arbeitskampf unterstützten, zu seinem Konzert im Stadion St. James' Park von Newcastle United einlud. Dort überreichte der Star offenbar den Scheck hinter der Bühne. Eine der Frauen erinnert sich in der Doku: "Er ist ein Held für uns, er hat es nicht wegen der Publicity getan. Er hat es getan, weil er es tun wollte, und das hat in den Helfergruppen sehr geholfen." Sie fügte hinzu: "Es war absolut lebensrettend."

Bruce Springsteen selbst in der Sendung über seine Unterstützung für die Bergarbeiter: "Meine Eltern gehörten der Arbeiterklasse an und ich habe ihr ganzes Leben lang miterlebt, wie sie kämpften." Er habe damals in den Zeitungen über den Streik gelesen und "einfach das Gefühl" gehabt, dass es eine gute Sache wäre, zu helfen: "Es war keine große Sache, es war aber eine gute Sache, die man damals tun konnte."

Bruce Springsteen startete seine Karriere in den 1960er Jahren

Bruce Springsteen kam 1949 in New Jersey zur Welt. Sein Vater arbeitete als Busfahrer und in anderen wechselnden Berufen. Seine Mutter war als Sekretärin tätig.

Springsteen startete seine Musikkarriere bereits in den 1960er Jahren und wurde später zum Weltstar. Er ist vor allem für Lieder wie "Born In The USA", "Glory Days", "Dancing In The Dark" und "Born To Run" bekannt und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter 20 Grammy Awards, zwei Golden Globes sowie einen Oscar für seinen Song "Streets of Philadelphia" aus dem Film "Philadelphia".