Bruce Springsteen bekennt sich vor Gericht schuldig

Bruce Springsteen ist mit einem blauen Auge davongekommen. Da er sich des Alkoholkonsums in einer Sperrzone schuldig bekannte, wurde ihm lediglich eine Geldstrafe auferlegt.

Musiker Bruce Springsteen (71, ) hat sich vor Gericht schuldig bekannt. Nachdem er im November vergangenen Jahres wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde, folgte nun der Gerichtsprozess. , habe der nicht vorbestrafte Springsteen einen Deal mit der Staatsanwaltschaft aushandeln können.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Da sich der 71-Jährige des Vergehens schuldig bekannte, in einer ausgewiesenen Sperrzone, in der Alkohol verboten ist, zur Flasche gegriffen zu haben, zeigte sich die Staatsanwaltschaft gnädig. Sie verurteilte den Künstler zu einer Geldstrafe von 500 Dollar (rund 410 Euro). Für die Gerichtsgebühren in Höhe von 40 Dollar muss er ebenfalls aufkommen. Die beiden weiteren Anklagepunkte gegen Springsteen, Alkohol am Steuer und rücksichtsloses Fahren, wurden hingegen fallen gelassen.