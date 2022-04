Brooklyn & Nicola: Entscheidung für Doppelname Peltz Beckham gefallen?

Wie werden Nicola Peltz und Brooklyn Beckham in Zukunft heißen? Anscheinend haben sie sich auf einen Doppelnamen geeinigt.

Nicola Peltz und Brooklyn Beckham sind am vergangenen Wochenende den Bund der Ehe eingegangen.

Seit der glamourösen Hochzeit von Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) am vergangenen Wochenende stellt sich die Frage, wie die beiden in Zukunft heißen werden. Nimmt er ihren Nachnamen an, sie den seinen - oder nichts von beidem? Zumindest die offiziellen Instagram-Accounts der zwei Stars deuten nun daraufhin hin, dass sie sich auf einen Kompromiss geeinigt haben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

So scheint die Entscheidung auf einen Doppelnamen gefallen zu sein. Zeitgleich wechselten sie die Profilnamen zu sowie . Damit hätten sich die Gerüchte bestätigt, die die britische - auch hier war bereits von einem Doppelnamen die Rede.

Mehrtägige Traumhochzeit

Beckham machte der Tochter von US-Milliardär Nelson Peltz (79) im Juni 2020 einen Heiratsantrag. Die dreitägigen Hochzeitsfeierlichkeiten fanden vergangenes Wochenende auf dem Anwesen der Brautfamilie in Palm Beach, Florida, statt. Auf der Gästeliste standen Stars wie Eva Longoria (47), Gigi Hadid (26) und Serena Williams (40).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert