Brooklyn Beckham verewigt Liebesbrief von Nicola Peltz im Nacken

Über 30 Tattoos schmücken Brooklyn Beckhams Körper bereits, jetzt kam ein weiteres dazu - ein Liebesbeweis für seine Verlobte Nicola Peltz.

Brooklyn Beckhams (21) gesamten Körper zieren bereits mehr als 30 Tattoos - doch die neueste Ergänzung dürfte das bisher intimste sein. Er verewigte einen Liebesbrief seiner Verlobten, Schauspielerin Nicola Peltz (26), im Nacken, wie er zeigt. Es ist bereits das fünfte Tattoo, mit dem der Brite die Liebe zu der US-Amerikanerin auf seinem Körper verewigt.

"Mein Für-immer-Junge. Lies das immer dann, wenn du dich ängstlich fühlst. Ich will, dass du weißt, wie sehr du geliebt wirst", steht in dem Liebesbrief, den Beckham sich direkt unter ein Tattoo von Peltz' Augen und den Koordinaten seines Geburtsortes stechen ließ. "Du hast das liebste Herz, das ich je getroffen habe und ich hoffe, nie einen Tag ohne deine Liebe leben zu müssen."

Sein fünftes Tattoo für Nicola Peltz

"Ich finde, du bist unglaublich. Wir können alles durchstehen, wenn du langsam atmest und vertraust. Ich liebe dich über alles. Deine zukünftige Frau", schreibt Peltz in dem Brief weiter. Brooklyn Beckham und Nicola Peltz verlobten sich im Juli 2020, nur wenige Monate, nachdem sie ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten. 2022 soll die Hochzeit der Turteltauben folgen.

Der Sohn von Victoria (46) und David Beckham (45) trägt neben den Augen und dem Liebesbrief noch weitere Tribute an seine Verlobte am Körper. Erst vergangene Woche teilte Peltz ein Foto seines rechten Unterarms, auf dem steht: "Mein Leben, meine Liebe, meine Wahrheit, mein Atem, mein Grund, meine Schönheit, meine Kostbare". Einige Tage vorher hatte er den Vornamen von Peltz' verstorbener Großmutter Gina auf seinem Arm verewigt. Außerdem trägt er ihren eigenen Vornamen, Nicola, am Hals.