Brooklyn Beckham und Nicola Peltz von Pariser Nachtclub abgewiesen

Keine Aftershow-Party für Brooklyn Beckham und Ehefrau Nicola: Das Paar wurde am Samstagabend offenbar an der Tür eines Pariser Nachtclubs abgewiesen.

Brooklyn Beckham (24) und Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (28) wollten ihren Abend eigentlich in einem beliebten Pariser Nachtclub ausklingen lassen. Doch aus der Party wurde offenbar nichts: , wurde das Paar am Donnerstagabend (28. September) an der Tür des Promi-Hotspots "Raspoutine" in der französischen Hauptstadt abgewiesen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Kein Eintritt für die Beckhams

Das Klatschportal bezieht sich auf ein virales Video, das den Moment zeigt, in dem Beckham und Peltz vor dem Nachtclub von fünf Türstehern der Eintritt verwehrt wird. In dem vom X-Account @celebsinparis geteilten Clip sind die beiden gegen 2:30 Uhr miteinander turtelnd in der Schlange zu sehen. "Können wir reingehen?", hört man Brooklyn fragen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Nach einem kurzen Gespräch mit den Türstehern teilten diese dem ältesten Sohn von Victoria (49) und David Beckham (48) dann offenbar mit, dass sie nicht eintreten dürfen. Warum das Paar abgelehnt wurde, ist nicht bekannt.

Dafür war das seit 2022 verheiratete Paar am nächsten Tag offenbar gut ausgeschlafen: Am Freitag (29. September) besuchten die beiden die Show seiner Mutter Victoria im Rahmen der Paris Fashion Week und saßen neben David Beckham sowie Harper (12) und Cruz (18) in der Front Row.