Brooke Shields zeigt sich zu ihrem 60. Geburtstag im Bikini

"Das ist 60!" - Brooke Shields feiert ihren runden Geburtstag am Strand und zeigt sich dabei selbstbewusst im schwarzen Bikini. Die Schauspielerin nutzt den besonderen Tag auch, um ein Zeichen gegen Altersdiskriminierung zu setzen.

US-Schauspielerin Brooke Shields feierte ihren 60. Geburtstag am Wochenende im "Paradies" und teilte die Freude darüber mit ihren Instagram-Followern und -Followerinnen. In einem schlichten schwarzen Bikini entspannte sie in einer Hängematte am Strand und lächelte dabei selbstbewusst in die Kamera.

"Bin im Paradies aufgewacht ... und in einem neuen Jahrzehnt des Lebens", . "Das ist 60! Danke für all die Geburtstagswünsche." Mit einem breitkrempigen Hut und einer Choker-Halskette komplettierte sie ihren entspannten Beach-Look. Wo genau sie ihren Meilenstein-Geburtstag verbrachte, verriet die "Pretty Baby"-Darstellerin nicht.

Ein Statement gegen Altersdiskriminierung

Shields nutzte ihren besonderen Tag jedoch für mehr als Entspannung. eine "nicht vollständige Liste" von "Propaganda" über den 60. Geburtstag, "auf die wir nicht hereinfallen". In einem Instagram-Reel, das sie bei einem Fotoshooting zeigt, nannte sie die Nonsens-News beim Namen: "Dass 60 bedeutet, langsamer zu werden. Dass Veränderung nur etwas für die Zwanziger ist. Dass es zu spät ist, etwas Neues zu lernen."

Ehrlich über das Älterwerden

In einem Interview mit dem "Glamour"-Magazin im November 2023 sprach Shields zuvor offen über ihre Ängste beim Thema Altern. Besonders bei kosmetischen Eingriffen zeigte sie sich vorsichtig: "Ich habe Angst davor, nicht mehr wie ich selbst auszusehen. Die paar Male, in denen ich Botox genutzt hatte, bekam ich immer dieses Spock-Auge und dachte: 'Ich sehe nicht mehr wie ich selbst aus'", erklärte sie damals.

Dennoch ist sie anderen Behandlungen gegenüber aufgeschlossen: "Aber ich mache Fraxel-Laser-Behandlungen und Peelings und was auch immer das Neueste ist, ich probiere es aus. Ich will nur nicht aufhören, wie ich selbst auszusehen."

Zeitlose Ausstrahlung

Dass Shields ihre jugendliche Ausstrahlung bewahrt hat, zeigte sie bereits im April dieses Jahres. Damals begeisterte sie ihre Fans , wo sie in einem schwarz-weißen Zweiteiler entspannt im Sand lag. Der "Mother of the Bride"-Star verzichtete dabei auf Make-up und setzte nur auf eine goldene Halskette und auffällige Armbänder als Accessoires.