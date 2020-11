Britney Spears: Vater Jamie soll endgültig ihre Vormundschaft abgeben

Britney Spears will ihren Vater Jamie endgültig als Vormund loswerden. Die Sängerin wirft ihm vor, er habe ohne ihr Wissen einen neuen Manager für sie eingestellt.

Tinseltown / Shutterstock.com Britney Spears will nicht länger ihren Vater Jamie als Vormund haben.

Britney Spears (38, ) will nicht länger unter der Vormundschaft von ihrem Vater Jamie (68) stehen. In neuen Dokumenten, , wirft die US-Sängerin ihrem Vater vor, er habe ihr einen neuen Manager zur Seite gestellt, ohne dass sie davon wusste und die Entscheidung beeinflussen konnte. Business-Manager Michael Kane soll sich laut Spears nun um ihre Angelegenheiten kümmern. Doch die Sängerin fürchtet, dass Jamie Spears ihn ganz bewusst ausgewählt habe, da er in einer "wichtigen Arbeitsbeziehung" mit dessen Anwaltsteam steht.

Die Musikerin will laut "TMZ" nun eine Petition einreichen, sodass die Bessemer Trust Company sich alleine um ihre Angelegenheiten kümmern kann. Im August war bekanntgeworden, dass Britneys Vater bis mindestens Anfang Februar 2021 wieder die Vormundschaft über seine Tochter übernehmen wird. Spears wollte sich gerichtlich dagegen wehren. Nach einem emotionalen Zusammenbruch ist Spears seit 2008 nicht mehr Herrin ihrer eigenen Angelegenheiten. Zunächst übernahmen Anwalt Andrew Wallet und ihr Vater die Aufgabe, gaben die Vormundschaft, die später von Jodi Montgomery, einer langjährigen Mitarbeiterin der Sängerin, übernommen wurde, allerdings 2019 ab.