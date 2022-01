Britney Spears genießt erstes Glas Wein seit 13 Jahren

Im November 2021 wurde Britney Spears' Vormundschaft beendet. Auf Instagram ließ sie ihre Fans nun wissen, dass sie ihr erstes Glas Wein nach 13 Jahren getrunken hat. Sie habe "lang genug gewartet", schrieb sie.

Britney Spears (40) genießt ihre neue Freiheit. Am Mittwoch (5. Januar) einer Blumenwiese. In der dazugehörigen Bildunterschrift verrät sie, dass sie erstmals nach langer Zeit ein Glas Wein getrunken hat: "Ich habe 13 Jahre lang gewartet... Das ist lange genug!" Ihren Beitrag teilte die Musikerin wenige Stunden nachdem sie , in dem sie zu Madonnas (63) "Nobody's Perfect" tanzt.

Britney Spears hat sich "verwöhnt"

Unter diesem Post hätten Leute "hasserfüllte Kommentare" hinterlassen. "Ich entschuldige mich dafür, dass ich mich vor den Massen verwöhnt habe... Und ein bisschen langsamer getanzt habe!!! Ich meine, was hab ich mir dabei nur gedacht?", schrieb die 40-Jährige sarkastisch.

Nach monatelangem Rechtsstreit wurde Britneys Vater Jamie Spears (69) im November 2021 die Vormundschaft über seine Tochter entzogen. Seit einem Zusammenbruch im Jahr 2008 unterstand der Popstar dieser mehr als 13 Jahre lang.

Sängerin entfolgt ihrer Schwester bei Instagram

Doch auch vom Rest ihrer Familie scheint sich die "Circus"-Interpretin lossagen zu wollen. Erst vor wenigen Tagen entfolgte sie ihrer Schwester Jamie Lynn (30) bei Instagram. , wie sehr sie von ihren Familienmitgliedern enttäuscht sei. "Aus jedem Winkel wurde ich ohne Grund verletzt", schrieb Spears, die von ihren Verwandten "blamiert" worden sei.

