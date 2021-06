Britney Spears' Freund trägt "Free Britney"-Shirt

Kurz vor ihrer Anhörung vor Gericht trägt der Lebensgefährte von Britney Spears in einem Instagram-Post ein "Free Britney"-Shirt.

Auch Britney Spears' (39) Freund Sam Asghari (27) zeigt seine Unterstützung für die Sängerin öffentlich: Kurz vor der Gerichtsverhandlung am Mittwoch, bei der sie erneut versuchen wird, die Vormundschaft durch ihren Vater zu beenden, postete er ein Selfie mit einem T-Shirt auf dem "Free Britney" steht. Der Schnappschuss ist nur in seiner Instagram-Story zu sehen, die sich nach 24 Stunden wieder löscht. Neben dem Bild postete er auch ein Löwen-Emoji - laut "Page Six" ist sein Kosename für die Sängerin "Löwin".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Spears und Ashgari sind seit 2016 zusammen. , dass Sam Britney eine große Stütze sei vor der mit Spannung erwarteten Gerichtsverhandlung. "Er folgt der #Free Britney Bewegung online schon eine ganze Weile und er erzählt Britney immer, wie sehr sie von ihren Fans unterstützt und geliebt wird."

Spears will schon seit 2014 Freiheit

Jamie Spears (68) hatte nach einer Reihe von öffentlichen Zusammenbrüchen 2008 die Vormundschaft für seine Tochter übernommen. Wie aus Gerichtsakten, , hervorgeht, kämpft die Sängerin schon seit 2014 darum, ihren Vater als Vormund abzusetzen.

In dem Artikel heißt es, dass ihr Vater alles bestimmten konnte - von der Frage, wen sie datet bis zur Farbe ihrer Küchenschränke. Auch sei sie gezwungen worden, gegen ihren Willen aufzutreten. Zudem hat sie keine Kontrolle über ihr Vermögen. "Sie hat es satt, ausgenutzt zu werden, und sie sagte, sie sei diejenige, die arbeitet und ihr Geld verdient, aber alle um sie herum stehen auf ihrer Gehaltsliste", schrieb ein Ermittler schon 2016.

Laut Spears' Anwalt hatte die Sängerin nun selbst um eine Anhörung gebeten, "bei der sie sich direkt an das Gericht wenden kann". Diese ist für Mittwoch den 23. Juni, um 22.30 Uhr deutscher Zeit angesetzt.