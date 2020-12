Britney Spears' Freund Sam Asghari hat Corona-Erkrankung überstanden

Britney Spears' Freund Sam Asghari wurde positiv auf das Coronavirus getestet und konnte sich rechtzeitig von Familie und Freunden isolieren. Dass er nur leichte Symptome verspürt hatte, führt er auf einen bestimmten Grund zurück.

Sam Asghari (26) hat in einem Instagram-Post offenbart, dass er kürzlich positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. "Ich hatte das Glück, dass ich es erfahren habe, bevor ich in der Nähe meiner Lieben war (Freunde, Familie, Lebensgefährtin) und sie infizieren konnte", erklärt der Freund von Britney Spears (39, ) in seinem Posting. "Ich isolierte mich schnell und begann meinen Quarantäneprozess alleine."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Gesunder Lebensstil half Sam Asghari

"Hier hat mein gesunder Lebensstil sehr geholfen. Ich hatte nur einen Tag Erkältungssymptome, 24 Stunden später war ich symptomfrei", erzählt Asghari, der als Model und Personal Trainer arbeitet. Er habe sein Training fortgesetzt und sich wie gewohnt gesund ernährt. "Zehn Tage später war ich nicht mehr ansteckend und wurde zweimal negativ getestet, um die Quarantäne zu beenden und zu meinen Lieben zurückzukehren."

Er habe in Isolation viel darüber nachgedacht, "wie wichtig unsere Gesundheit im Allgemeinen, auch abseits von Covid ist. Am Ende unseres Lebens wird sie eines der wichtigsten Dinge sein." Er werde weiterhin sein Bestes geben und seine Follower dazu inspirieren, auch einen gesunden Lebensstil zu führen.