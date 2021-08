Britney Spears fordert sofortige Entlassung ihres Vaters als Vormund

Britney Spears kämpft seit geraumer Zeit gegen die Vormundschaft ihres Vaters. Sie fordert jetzt eine sofortige Entlassung durch ein Gericht.

Britney Spears (39) wurde 2008 entmündigt und ihr Vater Jamie Spears (69) wurde als ihr Vormund eingesetzt. Seit geraumer Zeit kämpft die Sängerin gegen diese Vormundschaft. Ihr neuer Anwalt Mathew Rosengart hat nun einen Antrag eingereicht, Jamie Spears mit sofortiger Wirkung zu entlassen und stattdessen baldmöglichst den Wirtschaftsprüfer Jason Rubin vorläufig einzusetzen, .

Spears' war Mitte Juli die Wahl eines neuen Anwalts genehmigt worden. Rosengart hatte kurz darauf offiziell einen Antrag eingereicht, um den Vater der Sängerin als finanziellen Vormund zu ersetzen. "Obwohl eine zweimonatige Wartezeit auf eine Anhörung in dem Gesuch im Kontext von 13 Jahren nicht bedeutsam erscheinen mag, sollte Ms. Spears nicht dazu gezwungen werden, sich weiterhin traumatisiert zu fühlen, nicht schlafen zu können und weiter zu leiden", heißt es demnach in Unterlagen, die dem Magazin vorliegen. "Jeder Tag zählt."

Ein Ende der "Herrschaft" ihres Vaters?

Aus unterschiedlichsten Gründen sei "die Zeit gekommen, dass die Herrschaft von Mr. Spears ein Ende" habe. Weiter soll es in den Dokumenten heißen, dass Britney Spears darum bitte, ihren Vater als Vormund zu entlassen, "so schnell wie das Gericht es erlaubt" - wenn möglich bereits am 23. August. Eine weitere Anhörung ist derzeit erst für den 29. September geplant.

Ein mit der Angelegenheit vertrauter Insider soll dem Magazin zudem verraten haben, dass die Sängerin plane, Rubin sämtliche Ausgaben der vergangenen Jahre überprüfen zu lassen. Spears sei entschlossen, "herauszufinden, ob ihre finanziellen Mittel missbräuchlich verwendet worden sind", erklärt die Quelle.