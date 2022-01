Britney Spears folgt Schwester Jamie Lynn nicht mehr bei Instagram

Nach dem Ende der Vormundschaft erklärte Britney Spears, dass ihre Familie sie sehr verletzt habe. Nun hat die Sängerin ein weiteres Zeichen auf Instagram gesetzt. Sie entfolgte ihrer Schwester Jamie Lynn

Wenige Wochen nach dem Ende ihrer Vormundschaft zeigt Britney Spears (40) erneut, wie enttäuscht sie von ihrer Familie ist - auch von ihrer jüngeren Schwester Jamie Lynn (30). Zum Jahreswechsel veröffentlichte sie nicht nur ein , sie folgt nun offenbar auch nicht mehr ihrer Schwester. Wann genau sie Jamie Lynn entfolgt ist, ist nicht bekannt.

Momentan hat Spears noch 46 Accounts abonniert, darunter vor allem Kolleginnen und Kollegen wie Billie Eilish (20), Elton John (74), Madonna (63), Lady Gaga (35), Adele (33) und das Profil ihres Verlobten Sam Asghari (27).

"Blamiert" und "verletzt"

Erst , wie sehr ihre Familie ihr in den vergangenen Jahren wehgetan hatte. "Aus jedem Winkel wurde ich ohne Grund verletzt", erklärte die Sängerin in dem Beitrag. Spears sei deshalb in eine Art Schock verfallen und habe die Realität innerlich nicht wahrhaben wollen. "Es war wirklich zu viel, um damit klar zu kommen." Ihre Familie habe sie "blamiert und verletzte mich zutiefst".

Im November hatte ein US-Gericht die Vormundschaft über Spears aufgehoben, der sie mehr als 13 Jahre lang unterstand. Ursprünglich war die Sängerin Anfang 2008 entmündigt worden.