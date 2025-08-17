Britney Spears Ex Sam Asghari stichelt gegen Vorgänger Kevin Federline

Was hält Britney Spears' dritter Ex-Ehemann Sam Asghari eigentlich von den für Oktober angekündigten Memoiren seines Vorgängers Kevin Federline? Offenbar nicht sehr viel. Auf die Frage eines Fotografen reagierte er jedenfalls mit einer Stichelei.

Kevin Federline (l.) will in einem Buch über seine gescheiterte Ehe mit Britney Spears auspacken. Deren dritter Ex-Ehemann Sam Asghari reagierte darauf mit einem fiesen Seitenhieb.

Kevin Federline (47) will in seinen Memoiren "You Thought You Knew" über seine Ehe mit Popstar Britney Spears (43) auspacken. Das wiederum kommentierte nun ihr jüngster Ex-Ehemann Sam Asghari (31) mit einem Seitenhieb gegen seinen Vorgänger.

Asghari bezeichnet Federline als "professionellen Vater"

In einem Clip fragte ein Fotograf den ehemaligen Personaltrainer, was er von Federlines kommendem Buch halte. "Nun, er war ein professioneller Vater", antwortete Asghari vor dem angesagten West Hollywood-Theater "The Abbey". Dann fügte er noch hinzu: "Es wäre das erste Buch, das Ihnen erklärt, wie Sie ein professioneller Vater sein können."

Der gebürtige Iraner schien damit auf die Unterhaltszahlungen anzuspielen, die Federline viele Jahre lang von Britney Spears erhielt. Der 47-Jährige hat seit Oktober 2007 das Hauptsorgerecht für die gemeinsamen Söhne Sean (19) und Jayden (18). Nach 17 Jahren leistete die Sängerin die letzte Unterhaltszahlung in Höhe von 20.000 Dollar im November 2024 - nachdem der jüngste Sohn 18 Jahre alt geworden war.

Memoiren sollen im Oktober erscheinen

Federline, der von 2004 bis 2007 mit Britney Spears verheiratet war, kündigte Anfang des Monats die Veröffentlichung der Memoiren "You Thought You Knew" für den 21. Oktober an. "Dieses Buch ist äußerst intim und transparent", schrieb er dazu in der Pressemitteilung. "Ich habe meine größten Träume verwirklicht, mit niederschmetterndem Liebeskummer fertig werden müssen und war ständigem Spott ausgesetzt gewesen, während ich gleichzeitig der Vater wurde, den meine Kinder brauchten, als sie ununterbrochen emotionale Turbulenzen erlebten."

Nach der unglücklichen Beziehung, in deren Verlauf Spears einen viel beachteten Zusammenbruch erlitt, heiratete Federline Victoria Prince, mit der er zwei Töchter bekam. Mit seiner Ex-Freundin Shar Jackson hat er außerdem zwei bereits erwachsene Kinder.

Ehe mit Sam Asghari hielt nur zwei Jahre

Spears war 2004 kurzzeitig mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander verheiratet, die Ehe wurde jedoch schnell wieder aufgelöst. Jahre nach ihrer Trennung von Kevin Federline lernte sie ihren dritten Ehemann Sam Asghari durch die Arbeit an ihrem Musikvideo "Slumber Party" kennen.

2021 verlobten sich die beiden, im Mai 2022 erlitt Spears eine Fehlgeburt. "In tiefer Trauer müssen wir bekannt geben, dass wir unser Wunderbaby früh in der Schwangerschaft verloren haben", sagten sie damals in einer gemeinsamen Erklärung. "Das ist eine verheerende Zeit für alle Eltern. Vielleicht hätten wir mit der Bekanntgabe warten sollen, bis wir schon weiter fortgeschritten waren. Wir waren jedoch überglücklich, die gute Nachricht mitteilen zu können."

Das Paar heiratete kurz nach der traurigen Nachricht im Juni 2022, doch die Ehe endete 2024 mit einer Scheidung.