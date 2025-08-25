AZ-Plus

Britney Spears: Emotionales Posting über ihre Söhne

In einem neuen Instagram-Beitrag hat Britney Spears auf die schwersten Jahre ihres Lebens zurückgeblickt. Drei Jahre lang hatte sie keinen Kontakt zu ihren Söhnen. Sie sei davon "abgeschnitten" worden, mit ihnen zu telefonieren oder ihnen Nachrichten zu schreiben. Noch immer müsse sie davon heilen.
Britney Spears hatte drei Jahre lang keinen Kontakt zu ihren beiden Söhnen.
Britney Spears hatte drei Jahre lang keinen Kontakt zu ihren beiden Söhnen. © imago images/Future Image
Britney Spears (43) hat in einem emotionalen Instagram-Posting verraten, wie schwer es für sie war, jahrelang keinen Kontakt zu ihren Söhnen zu haben.

Ehe mit Sam Asghari nur eine Ablenkung?

"Wir sind einfach Menschen, die so zerbrechlich und menschlich sind, die schwersten Jahre meines Lebens waren, als meine beiden Söhne für drei Jahre weg waren", betonte die Sängerin am 25. August. Sie sei von Telefonaten oder SMS-Schreiben in dieser Zeit "abgeschnitten" worden. Ihr Überlebensgeheimnis seien Verleugnung und viele Tränen gewesen. Ihre inzwischen ebenfalls gescheiterte Ehe mit Sam Asghari (31) habe sich "fast wie eine falsche Ablenkung" angefühlt, um ihr dabei zu helfen, mit der schwierigen Situation umzugehen.

Inzwischen geht es ihr offenbar besser: "Nun, ich weiß, dass ich heile, weil ich wieder hungrig bin wie ein Kind oder Baby... Ich bin so hungrig, dass es weh tut." Sie esse nun sogar Dinge wie Kekse und Eis, was sie zuvor nie getan habe. "Meine Seele hat in meinem Leben noch nie so ein Essen erlebt."

Federlines Buch soll im Oktober erscheinen

Britney Spears und Kevin Federline (47) waren von 2004 bis 2007 verheiratet und haben die gemeinsamen Söhne Sean Preston (19) und Jayden James (18). Nach dem Zusammenbruch der Sängerin erhielt er das Hauptsorgerecht für die Kinder. Im Buch "You Thought You Knew", das am 21. Oktober erscheinen soll, will Federline seine Version der Geschichte erzählen. Es soll einerseits die Höhen seiner Tanzkarriere mit Superstars wie Michael Jackson, Pink und Destiny's Child beleuchten. Doch auch um seine Vaterschaft unter den erschwerten Bedingungen des Ruhms soll es gehen.

