Britney Spears bei Instagram: Erst der Stinkefinger und dann die Torte

Wieder einmal sorgt Britney Spears auf Instagram für Aufsehen. In einem Videoclip hält die Sängerin erst den Mittelfinger in Richtung Kamera und versenkt dann ihr Gesicht in einer Torte.

10. Dezember 2022 - 17:08 Uhr | (wue/spot)

Britney Spears fällt erneut mit einem ihrer Instagram-Beiträge auf. © Tinseltown/Shutterstock

Anfang Dezember hat Britney Spears ihren 41. Geburtstag gefeiert. Nun hat die Sängerin , mit dem sie bei ihren Fans erneut für Aufsehen sorgt. Spears ist darin unter anderem in einem engen roten Catsuit vor einem geschmückten Christbaum zu sehen - und offenbar auch vor mehreren Geburtstagsballons. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert "Jap, die ganze Woche ist mein Geburtstag", schreibt sie unter anderem dazu. Spears posiert, tanzt, streckt ihren Mittelfinger in die Kamera, versenkt ihr Gesicht in einer Torte und verschmiert die Masse auf ihrem Körper. "Ist es ein bisschen unangenehm oder seltsam anzusehen?" Medienberichten zufolge hatte Spears zuvor ihren Instagram-Account deaktiviert. Sie wisse, dass ihr Konto mehrfach nicht erreichbar war, die beiden letzten Male sei sie aber selbst dafür verantwortlich gewesen, schreibt die Sängerin. Sie habe versehentlich auf den falschen Knopf gedrückt. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Offenbar möchte die 41-Jährige bewusst mit den Aufnahmen auffallen. Sie fragt im beigefügten Kommentar: "Ist es ein bisschen unangenehm oder seltsam anzusehen??? Sag bloß. Das ist genau der Punkt!!!" Spears unterstand bis Ende 2021 mehr als 13 Jahre lang einer Vormundschaft, nachdem sie 2008 entmündigt worden war. Seither zog die Sängerin mit ihren Social-Media-Beiträgen vielfach die Aufmerksamkeit auf sich. Sie zeigte sich immer wieder nackt, äußerte sich gegen Familienmitglieder und machte unter anderem auch öffentlich, dass sie an "einem Nervenschaden auf der rechten Seite meines Körpers" leide. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert "Es gibt dafür keine Heilung außer Gott", . "Ich wache bestimmt dreimal die Woche im Bett auf und meine Hände sind vollständig taub." Dann fühle es sich an, als würden Nadeln "von der rechten Seite meines Körpers bis hoch zu meinem Nacken schießen". Die größten Schmerzen würde sie an den Schläfen verspüren - "es sticht und es ist beängstigend". Aber wenn sie tanze, "spüre ich keinen Schmerz mehr". Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de