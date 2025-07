"Bricht mir das Herz": Jürgen Klopp nimmt Abschied von Diogo Jota

Jürgen Klopp hat sich nach dem tragischen Tod von Fußballstar Diogo Jota geäußert. Der ehemalige Liverpool-Trainer findet bewegende Worte.

Mit einer emotionalen Botschaft hat sich Jürgen Klopp (58) zum tragischen Tod von Fußballstar Diogo Jota (1996-2025) und dessen Bruder André Silva (2000-2025) geäußert. Der ehemalige Liverpool-Trainer, der den portugiesischen Nationalspieler während seiner Zeit beim Premier-League-Club trainierte, fand bewegende Worte des Abschieds.

"Ein großartiger Freund"

Zu einer Reihe an Fotos, die die beiden gemeinsam auf dem Platz zeigen, schrieb Klopp: "Dies ist ein Moment, in dem ich mit mir ringe. Es muss einen größeren Zweck geben, aber ich kann ihn nicht sehen. Es bricht mir das Herz, vom Tod von Diogo und seinem Bruder André zu hören."

Für Klopp, der Jota in Liverpool förderte und ihm das Vertrauen schenkte, war der Angreifer mehr als nur ein Spieler: "Diogo war nicht nur ein fantastischer Spieler, sondern auch ein großartiger Freund, ein liebevoller und fürsorglicher Ehemann und Vater. Wir werden euch so sehr vermissen!" Und weiter: "All meine Gebete, Gedanken und Kraft an Rute, die Kinder, die Familie, die Freunde und alle, die sie liebten. Ruhe in Frieden. In Liebe, J."

Jürgen Klopp war von 2015 bis 2024 Trainer beim FC Liverpool, wo der verstorbene Diogo Jota seit 2020 unter Vertrag stand.

Tragischer Tod mit nur 28 Jahren

Die Nachricht vom plötzlichen Tod des Fußballers Diogo Jota im Alter von 28 Jahren hat die Fußballwelt erschüttert. Der Liverpool-Stürmer kam in den frühen Morgenstunden des 3. Juli gemeinsam mit seinem Bruder bei einem schweren Autounfall in der spanischen Provinz Zamora ums Leben. Die Guardia Civil gab an, dass Jotas Lamborghini Aventador beim Überholen eines anderen Autos einen Reifenplatzer erlitt, von der Straße abkam und Feuer fing. Diogo Jota hinterlässt seine Ehefrau Rute (25), der er erst vor zehn Tagen das Jawort gegeben hatte, sowie die drei gemeinsamen Kinder.