Brian Austin Green kann sich Liebes-Comeback mit Megan Fox vorstellen

Ist die Liebe zwischen Brian Austin Green und Megan Fox doch noch nicht gescheitert? Der Schauspieler kann sich eine Versöhnung vorstellen. "Ich sage niemals nie", erklärt er auf Instagram.

Gibt es ein Liebes-Comeback für Brian Austin Green (47, "BH90210") und Megan Fox (34, "Think Like a Dog")? "Ich sage niemals nie", erklärte der US-Schauspieler in einem Instagram Live am Samstag (29. August). "Ich denke, Menschen befinden sich auf Wegen im Leben, manchmal teilt man denselben Weg und befindet sich auf derselben Augenhöhe, und manchmal geht man auf unterschiedlichen Wegen."

"Wir hatten eine wunderbare Beziehung"

Der "Beverly Hills, 90210"-Star gab im Mai die Trennung von seiner Ehefrau bekannt. Die beiden waren mit mehreren Unterbrechungen 15 Jahre ein Paar, zehn davon verheiratet. Gemeinsam haben sie die drei Söhne Noah Shannon (7), Bodhi Ransom (6) und Journey River (4). Fox ist mittlerweile mit dem US-Rapper Machine Gun Kelly (30, "Bloody Valentine") liiert.

"Wir hatten eine wunderbare, 15 Jahre lange Beziehung", erklärt Green auf Instagram unter anderem. "Wir haben drei wunderschöne Kinder. Wir haben viel miteinander geteilt und viel durchgemacht." Derzeit befänden sie sich auf unterschiedlichen Pfaden: "Sie tut, was sich für sie gerade richtig anfühlt und was sie glücklich macht und ich tue, was mich glücklich macht." Weder mangele es den beiden an Liebe für ihre Kinder noch an Verantwortungsbewusstsein, betont Green.

"Ich hoffe, dass Megan glücklich ist"

Den neuen Mann an der Seite seiner Noch-Ehefrau habe er noch nicht kennengelernt, von negativen Geschichten rund um den Rapper lasse er sich aber nicht beeinflussen. "Ich habe auch schlechte Sachen über mich selbst gehört und weiß, dass die meisten nicht wahr sind." Er habe überhaupt kein Problem mit ihm. "Ich hoffe wirklich, dass er und Megan glücklich sind."

Wie glücklich die Schauspielerin aktuell mit dem US-Rapper ist, demonstrierte sie vor Kurzem auf Instagram. Anfang August teilte sie : "Schmerzlich schöner Junge... Mein Herz ist deins."