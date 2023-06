"Breaking Bad"-Darsteller Mike Batayeh mit 52 Jahren gestorben

Der Schauspieler und Komiker Mike Batayeh ist tot. Er soll überraschend einen Herzinfarkt erlitten haben. Bekannt war Batayeh unter anderem aus der Hit-Serie "Breaking Bad".

Mike Batayeh ist tot. Der Komiker und Schauspieler ist im Alter von 52 Jahren verstorben, . Dies habe der Manager des Verstorbenen bestätigt.

"Er wird von allen, die ihn liebten, sehr vermisst werden"

Zunächst . Die Familie Batayehs habe erklärt, dass der Schauspieler am 1. Juni im Schlaf überraschend einen Herzinfarkt erlitten habe. Seiner Schwester Diane zufolge hatte der Verstorbene keine bekannten Herzprobleme.

"Er wird von allen, die ihn liebten, sehr vermisst werden", erklärte seine Familie demnach in einem Statement. Batayeh habe die Gabe besessen, anderen Menschen "Lachen und Freude" zu bringen.

Die wohl bekannteste Rolle des Schauspielers war die des Dennis Markowski in "Breaking Bad". Batayeh ist in mehreren Folgen als der Manager der Wäscherei "Lavanderia Brillante" zu sehen. Daneben hatte Batayeh unter anderem kleinere Auftritte in Serien wie "CSI: Miami" und "It's Always Sunny in Philadelphia" oder in Filmen wie "Leg dich nicht mit Zohan an".