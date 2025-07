Brad Pitt verrät: Diese zwei Frauen machten ihn sprachlos

Auch Brad Pitt kann ins Schwärmen geraten: Der Oscarpreisträger verriet jetzt, welche beiden Kolleginnen ihn am Anfang seiner Karriere völlig aus der Fassung brachten.

Selbst Hollywoodgrößen werden manchmal zu Fans - das bewies Brad Pitt jetzt mit einem überraschend ehrlichen Geständnis. Der 61-jährige Oscarpreisträger plauderte im mit Jason Kelce (37) und Travis Kelce (35) über seine frühen Karrierejahre und enthüllte dabei, welche beiden Kolleginnen ihn damals völlig beeindruckt hatten.

"Als ich Geena Davis und Susan Sarandon zum ersten Mal getroffen habe, war ich wirklich beeindruckt. Ja", gestand Pitt offen, als er über seine "Thelma & Louise"-Kolleginnen sprach. Allerdings fügte er mit einem Lächeln hinzu: "Ich habe mich aber schnell davon erholt."

Der Durchbruch seines Lebens

Der 1991 erschienene Film "Thelma & Louise" markierte Brad Pitts ersten großen Durchbruch in Hollywood. Er verkörperte darin den charmanten J.D., der zuerst Thelma verführt und anschließend das Geld der beiden Freundinnen stiehlt. Eine Rolle, die seinem Leben eine völlig neue Wendung geben sollte.

Besonders die intimen Szenen mit Geena Davis (69) blieben dem damaligen Nachwuchsstar in Erinnerung. "Geena war so süß, freundlich und einfühlsam", schwärmte Pitt noch 2023 in einem über die Dreharbeiten. "Diese Liebesszene dauerte, glaube ich, zwei Drehtage. Sie hat sich um mich gekümmert."

Eindruck auf Augenhöhe

Doch nicht nur Pitt war beeindruckt - auch seine erfahrenen Kolleginnen erkannten sofort sein Potenzial. Susan Sarandon (78) erinnerte sich 2021 an ihre ersten Eindrücke: "Als ich den Film sah, hat mich neben seinem guten Aussehen und seinem tollen Körper vor allem sein Sinn für Humor beeindruckt. Er hat diese Rolle wirklich ausgearbeitet, auf eine Art, die nicht unbedingt im Drehbuch stand."

Die Oscar-Gewinnerin fügte bewundernd hinzu: "Ich dachte: 'Ah, dieser Typ ist interessant, er ist nicht nur ein wirklich wunderschönes Gesicht.'" Sarandon lobte außerdem Pitts Mut, auch in seiner späteren Karriere immer wieder Risiken einzugehen, obwohl er mit seinem Aussehen leichtere Wege hätte wählen können.

Geena Davis schwärmt noch heute

Auch Geena Davis zeigte sich begeistert von ihrem damaligen Kollegen. Anlässlich des 30. Jubiläums von "Thelma & Louise" : "Er hat einfach das gewisse Etwas. Ich konnte schon beim Vorsprechen erkennen, dass er supertalentiert ist." Nach Pitts erstem Oscar-Gewinn betonte sie: "Er hat über die Jahre so viele unglaubliche Dinge geschaffen. Ich finde es nicht ungewöhnlich, dass er ausgezeichnet wird. Er ist wirklich der 'Star' des Moments, was fabelhaft ist."