Brad Pitt überrascht mit "Man Bun" bei den Oscars

Brad Pitt war in diesem Jahr nur als Laudator bei den Oscars geladen. Dennoch erntete er viel Aufmerksamkeit - dank seines Looks.

Über ein Jahr ist Brad Pitts (57) Triumph bei den Oscars mittlerweile her. Für seine Rolle in Quentin Tarantinos (58) "Once Upon a Time... in Hollywood" heimste er 2020 den begehrten Preis in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" ein. Bei der diesjährigen Verleihung spielte er auch wahrhaftig (eigentlich) nur eine Nebenrolle. In seiner Funktion als Laudator verlieh er den Goldjungen in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin". Der Hollywood-Star zog allerdings dennoch viel Aufmerksamkeit auf sich - dank seines Aussehens.

Nachdem er sich das Schaulaufen auf dem roten Teppich gespart hatte, erschien Pitt während der Zeremonie in einem klassischen schwarzen Smoking und mit Fliege auf der Bühne. Seine mittellangen blonden Haare trug er am Hinterkopf zu einem eleganten "Man Bun" zusammengebunden.

Brad Pitt begeisterte auch Oscar-Gewinnerin Yuh-Jung Youn

Ein Look, der nicht nur die Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen, sondern auch die Südkoreanerin Yuh-Jung Youn (73) begeisterte. Als sie ihren Academy Award von dem 57-Jährigen entgegennehmen durfte, schien die Schauspielerin absolut hingerissen von Pitt. "Endlich, Herr Brad Pitt. Schön, Sie zu sehen", sagte sie während ihrer Dankesrede. Das britische Magazin "Glamour" , das die beiden beim Verlassen der Bühne zeigt.

Brad Pitts Filmproduktionsfirma Plan B vertreibt Youns Gewinnerfilm "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen" in den USA in Zusammenarbeit mit A24. Außerdem wirkte der Hollywood-Star selbst als ausführender Produzent an dem Werk mit.