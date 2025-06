Brad Pitt: Seltener Auftritt mit seiner Freundin Ines de Ramon

Bei der Premiere seines neuen Films in New York: Brad Pitt und Ines de Ramon haben einen seltenen gemeinsamen Auftritt hingelegt. Die beiden zeigten sich schwer verliebt.

Brad Pitt und Ines de Ramon bei der Premiere von "F1" in New York City.

Brad Pitt (61) hat seine Freundin Ines de Ramon (32) mit zur Premiere seines neuen Films "F1" in New York City gebracht. Der Hollywoodstar erschien zu der Veranstaltung in einem dunkelblauen Anzug, den er mit einem weißen Hemd und einem Einstecktuch aus Satin kombinierte.

Seine Partnerin Ines de Ramon zeigte sich in einer hellen Kombination. Das Oberteil im Neckholder-Stil mit tiefem Ausschnitt war rund um die Taille durchsichtig. Zu ihrem Outfit gehörte zudem ein langer Rock mit Federdetails und schwarzem Gürtel. Eine weiße Chanel-Handtasche und helle Plateau-Pumps sorgten für zusätzlichen Glamour. Ihr Haar war zu einer lockeren Hochsteckfrisur gestylt.

Hand in Hand auf dem roten Teppich

Das Paar soll auf dem roten Teppich der "F1"-Premiere einen verliebten Eindruck gemacht haben. Der Oscarpreisträger und seine Freundin kamen Hand in Hand. dabei gesehen, wie er seinen Arm um ihre Taille legte, während sie für Fotos posierten.

Die beiden scheinen schon einige Tage in New York City zu sein. Brad Pitt und Ines de Ramon wurden US-Medienberichten zufolge bereits vor wenigen Tagen mit Bradley Cooper (50) und Gigi Hadid (30) gesichtet. Fotografen knipsten die beiden Paare am Freitagabend vor einem koreanischen Steakhouse.

Seit drei Jahren ist Brad Pitt wieder liiert

Brad Pitt, der zuvor mit Angelina Jolie (50) verheiratet war, soll seit 2022 mit Schmuckdesignerin Ines de Ramon liiert sein. Erstmals wurden die beiden im November dieses Jahres gemeinsam bei einem Bono-Konzert gesehen. Ein Insider erzählte "People" damals, dass sie "seit ein paar Monaten" liiert seien und ein gemeinsamer Freund sie einander vorgestellt habe. Spätestens im September 2024 wurde die Beziehung dann endgültig offiziell. Pitt und de Ramon besuchten gemeinsam die Premiere seines Films "Wolfs" bei den Filmfestspielen von Venedig.