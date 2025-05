Brad Pitt: Seltene Worte über endgültige Scheidung von Angelina Jolie

Seit Ende 2024 sind Angelina Jolie und Brad Pitt offiziell geschieden. Jetzt spricht der Schauspieler in einem Interview davon, dass es für ihn keine "so große Sache" gewesen sei.

Brad Pitt (61) hat sich zur Scheidung von Angelina Jolie (49) geäußert, nachdem ihr Rechtsstreit Ende vergangenen Jahres geendet ist. Im Interview mit dem erklärt der Hollywoodstar auf die Frage, ob es eine "Erleichterung" gewesen sei: "Nein, ich glaube nicht, dass es so eine große Sache war." Es sei "nur etwas, das verwirklicht wurde. Rechtlich gesehen", ergänzt er.

Rechtsstreit zog sich in die Länge

Im Dezember 2024 unterzeichneten Pitt und Jolie laut US-Berichten endlich die Scheidungspapiere - acht Jahre, nachdem Jolie die Scheidung eingereicht hatte. Vor Gericht war damals ein Streit um das Sorgerecht und Immobilien entbrannt. Um das südfranzösische Anwesen und Weingut Château Miraval soll weiterhin gestritten werden.

Als Trennungsgrund gab Jolie im September 2016 unüberbrückbare Differenzen in den Papieren an. Auslöser der Trennung soll ein Streit in einem Privatjet gewesen sein, bei dem Pitt laut Jolie handgreiflich gegenüber den Kindern gewesen sein soll. Das einstige Traumpaar hat zusammen sechs Kinder: Maddox (23), Pax (21) und Zahara (20) sowie Tochter Shiloh (19) und die Zwillinge Knox und Vivienne (16).

Brad Pitt ist heute mit Ines de Ramon glücklich

Mittlerweile ist Brad Pitt wieder vergeben. Im November 2022 wurden er und seine heutige Partnerin Ines de Ramon erstmals in Verbindung gebracht, als sie gemeinsam ein Konzert besuchten. Im vergangenen September feierten Pitt und die Schmuckdesignerin bei den Filmfestspielen von Venedig dann ihr Red-Carpet-Debüt. Anfang des Jahres verriet ein Insider über die Beziehung der beiden: "Sie sind total verliebt und arbeiten so gut zusammen. Brad ist glücklicher denn je."

Pitt wird bald im kommenden Rennfahrerfilm "F1" zu sehen sein. Jetzt auf einen gemeinsamen Auftritt bei einem Formel-1-Rennen in Großbritannien im letzten Sommer angesprochen, bei dem die beiden Hand in Hand zu sehen waren, erklärt Pitt, dass dies kein Kalkül gewesen sei. "Wie anstrengend wäre das denn?", fragt der Star. "Nein, das Leben entwickelt sich einfach weiter. Beziehungen entwickeln sich."