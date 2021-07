Boris Johnson und sein Regenschirm sorgen für Lacher

Prinz Charles hat sich königlich amüsiert und auch auf Twitter erntete Boris Johnson viele Lacher, als ihm sein Regenschirm einfach nicht gehorchen wollte.

Auch Regierungschefs kämpfen mit Alltagsproblemen - und wenn sie Pech haben in der Öffentlichkeit. So erging es nun dem britischen Premierminister Boris Johnson (57). Bei einer Gedenkfeier für Polizisten in Surrey weigerte sich sein Regenschirm zunächst, offen zu bleiben. Nach erneutem Öffnen - Johnson wollte ihn gerade seiner Innenministerin Priti Patel (49) anbieten, klappte der Schirm unter einer Windböe nach oben weg, wie ein Video zeigt, .

Prinz Charles offensichtlich amüsiert

Prinz Charles (72), der bei der Veranstaltung neben Johnson saß, schien sich über die peinliche Lage des Spitzenpolitikers sehr zu amüsieren. Und auch der Premierminister selbst konnte am Ende über den Kampf mit seinem Regenschirm lachen. Genau wie zahlreiche Twitter-User. Einer von ihnen bemerkte, dass es nicht das erste Mal sei, dass Johnson Probleme mit seinem Regenschirm habe und fragte, ob die Regierung ihm nicht einen neuen kaufen könne...

Ein anderer User nannte den Premierminister einen "Tollpatsch", fügte aber hinzu, dass Vorfälle wie dieser dazu führten, dass die Leute ihn liebten. Schließlich passiere so etwas jedem Mal, wie in einem weiteren Kommentar angemerkt wurde.