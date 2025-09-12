Boris Becker zieht radikalen Schlussstrich und stellt klar: "Ich bin es einfach leid"

Boris Becker verbrachte insgesamt 231 Tage im Gefängnis und hat diese Erfahrung jetzt in einem Buch verarbeitet. Sein ältester Sohn Noah Becker stand dabei stets treu an seiner Seite – und findet nun interessante Worte zur Resilienz seines berühmten Vaters. Die AZ war bei der Buchpremiere dabei.

Boris Becker (2.v.li.) brachte zur Vorstellung seines neuesten Buches auch Sohn Noah (re.) mit. Dieser hatte ein besonderes Kompliment für seinen Vater übrig. Ebenfalls dabei: seine schwangere Frau Lilian und Schwester Sabine.

Die Vita von Boris Becker (57) ist definitiv nicht unspektakulär: Neben seinen herausragenden Erfolgen im Tennissport machte der gebürtige Leimener auch oft in der Klatschpresse von sich reden. Über seinen Gefängnisaufenthalt im Jahr 2022 hat Boris Becker nun ein Buch geschrieben – und auch Sohnemann Noah (31) findet für diese herausfordernde Zeit im Leben seines berühmten Vaters interessante Worte.

Boris Becker: "Ich bin es leid, verurteilt zu werden"

Das Jahr 2022 war für Boris Becker und seine Angehörigen kein einfaches: Wegen verschwiegener Vermögenswerte musste der einstige Tennisprofi acht Monate in einem britischen Gefängnis verbringen. In seinem neuesten Buch "Inside" verarbeitet der 57-Jährige diese Erfahrung – und zur Buchvorstellung in Berlin (11. September 2025) brachte er unter anderem seine schwangere Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) und Sohnemann Noah Becker mit.

Auch die AZ war an diesem Abend, der von Matthias Killing (45) moderiert wurde, vor Ort. Becker verriet, dass das Buch eine Herzensangelegenheit gewesen ist: "Mit Vor- und Nachteilen bin ich eine sehr bekannte Persönlichkeit seit 40 Jahren, ob ich es will oder ob ich es nicht will. Ich bin Teil des öffentlichen Lebens, gerade in Deutschland. Viele Menschen haben daran teilgenommen, viele Menschen fanden meine Tenniskünste ganz in Ordnung, einige fanden meine Privatentscheidungen nicht nachvollziehbar."

Im Gespräch mit Matthias Killing (re.) verriet Boris Becker die Motivation hinter seinem schonungslos ehrlichen Buch. © AZ

Für den 57-Jährigen bietet "Inside" nun die Gelegenheit, einige Dinge klarzustellen: "Viele Menschen meinen mich zu kennen. Da vorne in der ersten Reihe sitzen vier, die kennen mich – der Rest kennt mich nicht. Und ich bin es einfach leid, immer von Dritten beurteilt und verurteilt zu werden über Dinge, die ich nicht gemacht habe. Oder die Beweggründe, aus welchen ich Dinge entschieden habe."

Gefängnisaufenthalt von Boris Becker: Ehefrau und Sohn packen aus

Und auch Boris Beckers Angehörigen kamen auf die Bühne des Delphi-Filmpalasts. Seine schwangere Ehefrau Lilian verriet ehrlich, wie herausfordernd das Jahr 2022 für sie gewesen sei: "Damals habe ich viel Gewicht verloren, hatte Haarausfall, chronische Schmerzen – aber alles stressbedingt wegen der Dinge, die abliefen. Natürlich ist es für die Person im Gefängnis hart, aber für die Person, die von außen unterstützt, ist es auch schwierig."

Werden bald Eltern: Boris Becker und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro © BrauerPhotos / J.Harrell

Schließlich wurde das Wort an Beckers ältesten Sohn Noah übergeben. Der 31-Jährige stand während des Prozesses treu an der Seite des Ex-Tennisprofis – und zieht heute den Hut vor dessen Resilienz. "Ich bin so stolz auf dich, ich hab dich so lieb", meinte Noah Becker zu seinem Vater.

Auch Noah Becker (li.) und Lilian de Carvalho Monteiro (2.v.li.) sprachen über die Zeit, die Boris Becker im Gefängnis verbracht hat. © AZ

Über den Tag der Gefängnisentlassung am 15. Dezember 2022 sagte Noah Becker: "Du bist rausgelaufen mit Swag." "Rausgelaufen mit Swag?", musste Moderator Matthias Killing daraufhin schmunzeln. "Wenn mein Sohn das nur mal zu mir sagen würde."

"Swag" ist ein Begriff aus der Jugendsprache, der eine selbstbewusste, lässige und coole Ausstrahlung beschreibt, oft verbunden mit einem bestimmten Kleidungsstil oder einer positiven Haltung.

Über die anerkennenden Worte seines Sohnes dürfte sich Boris Becker sicher sehr gefreut haben. Und klar ist wohl: Der Zusammenhalt zwischen den Becker-Männern scheint wahrlich unerschütterlich zu sein.