Boris Becker: Vom Knast in den Privatjet nach München

Wenn der Tennisheld nach Deutschland abgeschoben wird, soll er luxuriös zu einem TV-Interview nach München gebracht werden. Die Details.

Gerade erst ploppte die Nachricht auf, dass Boris Becker (55) aufgrund einer Sonderregel für ausländische Häftlinge schon nächste Woche nach Deutschland abgeschoben und dadurch frei kommen könnte.

Jetzt dürfte seine Rückkehr nochmal deutlich schneller gehen – denn vom Huntercombe-Gefängnis westlich von London soll der Tennisheld im Privatjet nach München geflogen werden. Im Flieger in die Freiheit. Bitte?

Fernsehsender soll Privatflug angeblich zahlen

Wie "Daily Mail" berichtet, soll er nach über sieben Monaten im Knast in einem luxuriösen Privatflugzeug in seine frühere Wahlheimat München gebracht werden. Becker, der am 29. April zu zweieinhalb Jahren verurteilt wurde, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte, wird den Luxus-Flug nicht selbst bezahlen.

Sondern: Ein Münchner Fernsehsender, wie "Daily Mail" schreibt, kommt für die teuren Kosten auf. Das Ganze sei Teil eines Deals zwischen Becker und dem TV-Sender, bei dem es sich um ProSieben oder Sat.1 handeln könnte.

Von London nach München zum Exklusiv-Interview

Denn BB wird hier sein erstes großes Interview geben. Das Interesse daran dürfte freilich riesig sein und eine Top-Quote garantieren. So lässt sich der Sender das Exklusiv-Gespräch mit Becker nach seinem Gefängnisaufenthalt gerne etwas kosten. "Boris ist immer noch einer der berühmtesten Sportler Deutschlands, und sein erstes Interview ist sehr viel wert", sagte die Quelle "Daily Mail".

Und: "Das Interesse an seiner Freilassung wird groß sein und der Privatjet sorgt dafür, dass er von anderen Medien nicht gesehen wird." Ein angenehmer Kontrast zum Knast ist es obendrein auch.

Becker soll aus dem Gefängnis von Beamten des Innenministeriums zum Privatjet begleitet werden. Wahrscheinlich startet er von den Flugplätzen Farnborough oder Fairford – dort befinden sich die meisten Privatjets.

Nach seinem München-Stopp wird Boris seine Mama Elvira (87) in Leimen besuchen.