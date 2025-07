Boris Becker tritt mit Ehefrau Lilian in Werbespot auf

Boris Becker und Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro haben offenbar gemeinsam für eine Werbekampagne gedreht. Auch ein weiterer Star soll darin zu sehen sein.

Boris Becker (57) und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) treten offenbar gemeinsam in einer neuen Werbekampagne eines Fenster-Unternehmens auf, mit dem Becker schon zuvor zusammenarbeitete. . Demnach wird das Ehepaar darin mit einem weiteren bekannten Gesicht zu sehen sein: dem ehemaligen Fußballprofi Stefan Effenberg (56).

Wie das Blatt weiter schreibt, soll es insgesamt fünf Spots, die im Fernsehen und auf Social Media laufen sollen, mit den drei Stars geben. Becker und seine Ehefrau erleben mit ihrem "Nachbarn Stefan Effenberg herrlich komische Momente", heißt es über die Kampagne.

Boris Becker erklärte der "Bild"-Zeitung: "Hoffentlich wird der Humor verstanden, den wir hier gemeinsam mit Stefan Effenberg zum Ausdruck bringen möchten. Stefan ist zwar ein ganz anderer Typ als ich, doch auch er kann sehr gut über sich selbst lachen - was ja nicht jeder von sich behaupten kann."

Boris Becker und Lilian freuen sich auf ihr Baby

Boris Becker und seine Ehefrau Lilian, die vergangenes Jahr heirateten, haben unterdessen derzeit noch mehr zu feiern als ihre Zusammenarbeit bei der Werbekampagne. Die beiden werden Eltern. Im Juni einen Beitrag geteilt, in dem Lilian mit deutlich sichtbarem Bäuchlein zu sehen ist. "Ein kleines Wunder ist auf dem Weg... Das Beste steht uns noch bevor", schrieb er dazu. Im Podcast "Becker Petkovic" bestätigte er wenig später: "Ja, meine Frau ist schwanger - im vierten Monat. Es wird ein Weihnachtsgeschenk - oder so Mitte Dezember und wenn denn Gott will."

Boris Becker ist bereits Vater von vier Kindern. Mit seiner ersten Ehefrau Barbara Becker, mit der der Wimbledon-Sieger von 1993 bis 2001 verheiratet war, hat er die Söhne Noah (31) und Elias (25). Aus einer Ehe mit Lilly Becker stammt Sohn Amadeus (15). Aus einer kurzen Liaison mit Angela Ermakova hat er zudem seine Tochter Anna Ermakova (25).