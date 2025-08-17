Boris Becker teilt Urlaubsfotos mit der Familie

Boris Becker macht derzeit Urlaub am Comer See - mit dabei auch ein Teil seiner großen Patchwork-Familie. Auf Instagram teilte er mehrere Schnappschüsse.

Boris Becker (57) hat eine riesige Patchwork-Familie, und aktuell ist sein fünftes Kind unterwegs. Jetzt teilte der ehemalige Tennisstar mehrere Schnappschüsse aus dem Urlaub in Italien - mit dabei ein Teil der Family.

Boris Becker urlaubt mit Söhnen, Schwester und Ehefrau

Ein Foto zeigt Becker gemeinsam mit seiner schwangeren Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) im Pool sitzend, daneben seine Schwester Sabine Becker-Schorp mit ihrer Tochter Carla. Hinter ihnen sitzt Beckers ältester Sohn Noah (31) mit einer Katze im Arm vor einer malerischen Kulisse mit orangefarbenen Schirmen und Handtüchern. Laut Ortsangabe verbringt die Familie ihren Urlaub in Tremezzina am Comer See. Ein weiterer Schnappschuss zeigt Becker gemeinsam mit seiner Schwester im Pool.

Und auch Elias (25), Beckers zweiter Sohn aus der Ehe mit Barbara Becker (58), war mit von der Partie: Ein Foto zeigt ihn gemeinsam mit seinem Vater beim Schachspielen. Auf einem weiteren Bild posiert Beckers dritte Ehefrau Lilian zusammen mit Beckers Schwester und Nichte und mit seinen Söhnen.

Dazu schrieb der dreimalige Wimbledon-Gewinner teils auf Englisch und teils auf Italienisch: "Ferragosto-Wochenende mit der Familie. Schöne Ferien, Leute!"

Ferragosto ist in Italien ein Feiertag, der jedes Jahr auf den 15. August fällt. Becker und seine Ehefrau, die Italienerin ist, leben seit 2023 zusammen in Mailand. Im September 2024 gaben sie sich in Portofino das Jawort, im Juli 2025 machte Becker bekannt, dass Lilian schwanger ist und er zum fünften Mal Vater wird.

Das Kind soll im Dezember zur Welt kommen, wie Boris Becker im Juli in einem Podcast ankündigte. Der ehemalige Tennisprofi hat zudem Tochter Anna Ermakova (25) aus einer Affäre mit Angela Ermakova und Sohn Amadeus (15) aus seiner Ehe mit Lilly Becker (49).