Boris Becker: Star-Gast auf der Berlinale!

Vom Knast auf den Glamour-Teppich der Berlinale. Boris Becker steht auf der Gästeliste des Filmfestivals.

Rund eine Woche vor Festivalbeginn hat die Berlinale das ausführliche Programm veröffentlicht. Auf der Gästeliste steht etwa Ex-Tennisstar Boris Becker. Beim Festival soll wie angekündigt die Dokumentation "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" von Alex Gibney ihre Premiere feiern.

Boris Becker ist zur Berlinale geladen

Die Berlinale veröffentlichte am Dienstag das Programm mit Terminen. Erwartet werden etwa die Schauspielerinnen Anne Hathaway, Cate Blanchett und Helen Mirren, Regisseur Sean Penn, Musiker Bono, die Schauspieler Peter Dinklage und Willem Dafoe sowie der Comedian Felix Lobrecht. Regisseur Steven Spielberg soll in Berlin für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden, Schauspielerin Kristen Stewart wird die Internationale Jury leiten. Die Berlinale beginnt am 16. Februar.