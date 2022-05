Boris Becker: So reagierte Sohn Amadeus (12) auf Gefängnisstrafe

Lilly Becker hat sich einmal mehr in einem Interview zur Gefängnisstrafe von Boris Becker geäußert und erzählt, wie sie und der gemeinsame Sohn Amadeus damit zurechtkommen.

Boris Becker sitzt in London im Gefängnis. (Archivbild)

Lilly Becker (45) hat erneut in einem Interview über die Haftstrafe von Boris Becker (54) gesprochen. Der ehemalige Tennisstar sitzt wegen Insolvenzverschleppung im Gefängnis. Ein Londoner Gericht verurteilte ihn am 29. April zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Dem gemeinsamen Sohn Amadeus (12) davon zu erzählen, sei für Lilly Becker "das Schlimmste" gewesen, "was ich je tun musste", . Der Zwölfjährige sei "fassungslos" über die Nachricht gewesen.

Boris Beckers Sohn Amadeus geht es wieder besser

Mittlerweile gehe es ihm aber "besser": "Er stellt Fragen: 'Was wird Papa essen? Wird er Filme sehen können?' Ich muss nur so gut ich kann antworten", erzählte das Model weiter. Die Situation sei "nicht fair gegenüber Amadeus": "Er hat jahrelang mit unserer Trennung zu kämpfen gehabt, das war schlimm, und er hatte sich endlich damit abgefunden, dass Mama und Papa nicht mehr zusammen waren. Und jetzt das."

Lilly Becker: Putzen als Ablenkung

Wie Lilly Becker mit ihrem Leben, das sie nun als "alleinerziehende Mutter" bestreitet, zurechtkommt? "Ich putze wie eine Verrückte. Sie sollten mal sehen, wie viel Bleichmittel ich verbrauche", erzählte die 45-Jährige. Auch ihr Staubsauger habe darunter zu leiden: "Mein armer Staubsauger! In den vier Jahren, seit Boris und ich uns getrennt haben, hatte ich schon fünf davon."

Es gebe jedoch auch positive Seiten: Das "Beste" an der Situation sei, dass ihr Sohn ihr "bester Freund geworden" sei. "Wir helfen uns gegenseitig", führte sie aus.

Lilly und Boris Becker heirateten 2009, im Jahr danach kam Sohn Amadeus zur Welt. Seit Mai 2018 sind die beiden getrennt. Die Tennis-Legende ist inzwischen mit der politischen Risikoanalystin Lilian de Carvalho Monteiro liiert. Von 1993 bis 2001 war Becker zudem mit Barbara Becker (55) verheiratet. Aus dieser Ehe stammen die Söhne Noah (28) und Elias (22). Zudem hat Boris Becker noch Tochter Anna Ermakova (22).