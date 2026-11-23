Es war eine kurze, aber turbulente Beziehung zwischen Boris Becker und Alessandra Meyer-Wölden. In einer TV-Doku spricht die Ex nun über die Trennung von der Tennis-Legende – und erhebt Vorwürfe.

Rund 18 Jahre liegt die kurze, aber öffentlichkeitswirksame Beziehung von Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (43) und Boris Becker (59) zurück. 2008 waren die beiden für etwa drei Monate ein Paar und sogar verlobt. Wie die Trennung damals ablief, schildert Meyer-Wölden nun in einem Ausschnitt aus der Dokumentation "Boris Becker: Aufstieg und Absturz einer Legende", den Sky Deutschland veröffentlicht hat.

Sandy Meyer-Wölden: "Ich habe aus der 'Bild'-Zeitung von unserer Trennung erfahren"

Die Unternehmerin erinnert sich darin an eine Nachricht, die sie ihrem damaligen Verlobten geschickt habe. Darin habe sie geschrieben: "Wenn du nicht antwortest, ist es wohl vorbei. Du antwortest nicht und redest nicht mit mir. Das heißt dann wohl, aus unserer Verlobung wird nichts?"

Becker habe diese Nachricht anschließend aus dem Zusammenhang gerissen und an die "Bild"-Zeitung weitergegeben. Dort habe er sich als denjenigen dargestellt, der von seiner Verlobten per SMS verlassen worden sei. "Ich habe aus der 'Bild'-Zeitung von unserer Trennung erfahren", erzählt Meyer-Wölden in der Doku.

Alessandra Meyer-Wölden und Boris Becker waren 2008 für wenige Monate ein Paar. © imago images/Tinkeres

Aus ihrer Sicht habe der frühere Tennisprofi damit versucht, sein eigenes Image aufzupolieren. "Er stellte sich als das Opfer dar, um sein Image aufzupolieren, damit er gut dasteht", sagt sie. Bis heute habe sie keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt: "Ich habe bis heute nie wieder mit ihm geredet. Er hat mich zum Sündenbock gemacht."

Boris Becker schilderte die Trennung anders

Auch Becker äußerte sich damals öffentlich zum Ende der Beziehung. Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte er kurz nach der Trennung, Meyer-Wölden habe ihm am 31. Oktober 2008 per SMS mitgeteilt, dass Schluss sei.

In seiner 2013 erschienenen Autobiografie "Das Leben ist kein Spiel" beschrieb er die Beziehung ebenfalls aus seiner Perspektive. Er habe sich in Meyer-Wölden verliebt und damals tatsächlich geglaubt, mit ihr sein Leben verbringen zu können. Allerdings habe sich die Verliebtheit schnell gelegt. Ihr Interesse an Partys, Interviews und roten Teppichen habe ihn gestört.

Die Beziehung hielt insgesamt nur 83 Tage. Meyer-Wölden heiratete später Comedian Oliver Pocher (48), mit dem sie drei Kinder hat. Aus einer weiteren Ehe mit einem US-Unternehmer stammen zwei weitere Kinder.

Auch Lilly Becker spricht in der Doku über Sandy

Meyer-Wölden ist nicht die einzige Ex-Partnerin, die in der Produktion zu Wort kommt. Auch Lilly Becker (50) berichtet von ihren Gefühlen, als Boris Becker und Sandy 2008 ihre Verlobung bekannt gaben. Die Nachricht habe sie damals schwer getroffen. Sie habe sich noch nie "so hässlich, alt und ungewollt gefühlt", erzählt sie. Auch ihre damalige Reaktion auf die jüngere Meyer-Wölden schildert sie offen.

Doku ist bereits seit 2023 verfügbar

Bei der Produktion handelt es sich übrigens nicht um eine neue Dokumentation. "Boris Becker: Aufstieg und Absturz einer Legende" feierte am 4. August 2023 seine deutsche Streaming-Premiere bei Paramount+. Der zweiteilige Film beleuchtet Beckers sportlichen Aufstieg, seine privaten Beziehungen und seinen finanziellen Absturz. Neben Meyer-Wölden und Lilly Becker kommen auch frühere Wegbegleiter und Tennisprofis zu Wort. Seit Ende Oktober 2026 ist die Produktion zudem über Sky Sport abrufbar.