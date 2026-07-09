Trauer um Rock-Ikone: Bonnie Tyler (75) ist tot

Bonnie Tyler ist im Alter von 75 Jahren gestorben, wie ihre Familie mitteilt. Die Sängerin wurde durch "Total Eclipse of the Heart" berühmt. Kurz zuvor war sie gerade erst aus einem Koma erwacht.

Faro/Mühlheim

Sängerin Bonnie Tyler ist gestorben. "Bonnies Familie und ihr Team geben mit tiefem Bedauern bekannt, dass Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit, wegen der sie behandelt wurde, verstorben ist", so heißt es in einem Statement auf der Seite der Sängerin. Die Seite ist aufgrund zu vieler Anfragen derzeit nicht erreichbar.

Erst Mitte Juni erwachte die britische Popsängerin nach gut fünf Wochen wieder aus dem künstlichen Koma. Am 15. Juni hieß es noch: "Bonnie liegt nicht mehr im Koma, ist aber nach wie vor schwer krank und wird auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Portugal behandelt."

Zu diesem Zeitpunkt waren die Ärzte der 75-Jährigen zuversichtlich, dass sie sich gut erholen werde, aber noch Zeit benötige. Aus diesem Grund wurden "alle verbleibenden Auftritte dieses Sommers" abgesagt oder auf das nächste Jahr verschoben, so das Management.

Seit April im künstlichen Koma

Tyler ("Lost in France", "Total Eclipse of the Heart") war Ende April in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro am Darm operiert worden. Eine Woche später verschlechterte sich ihr Zustand und sie wurde ins Koma versetzt.

Vom 22. Mai an wäre Bonnie Tyler eigentlich auf Tour gewesen. Erst im Dezember 2024 sprach Tyler mit der AZ, berichtete von ihrer Familie, ihrer Ehe und der geplanten Tour. Sie fühle sich noch immer "jung im Herzen", könne nie richtig still sitzen, so Tyler. Mit ihrem Ehemann Robert Sullivan war Tyler schon seit über 50 Jahren verheiratet. "Es klingt unglaublich. Wir lieben uns. Sehr sogar. Ich würde meinen Mann für nichts und niemanden auf der Welt hergeben wollen", schwärmte sie damals.