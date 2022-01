Böser Spruch über Kinder: Jan Böhmermann löst Twitter-Diskussion aus

Jan Böhmermann ist mit "ZDF Magazin Royale" wieder auf Sendung und reißt direkt einen bösen Witz über Kinder. Ist das Satire oder nicht? Auf Twitter überschlagen sich die Reaktionen dazu.

Mit seinen satirischen Beiträgen hat Jan Böhmermann in der Vergangenheit für so manchen TV-Eklat gesorgt, wie etwa mit seinem Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Am Freitag (28. Januar) lief die erste Folge "ZDF Magazin Royale" für dieses Jahr und damit sorgte der Moderator erneut für einen Knüller.

Satirischer Beitrag: Jan Böhmermann vergleicht Kinder mit Ratten

"Was Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zurzeit für Covid-19 - Wirtstiere", sagte Jan Böhmermann in seiner Sendung. "Ständig infizieren sie sich mit irgendwelchen Viren. [...] Geimpft und geboostert sind die wenigsten, die kleinen Querdenker. Kinder sind noch schlimmer als Aluhut-Träger in der sächsischen Fußgängerzone."

Shitstorm gegen Jan Böhmermann: "Widerlicher Dreck"

Dass Jan Böhmermann diese Aussage nicht wörtlich meint, sondern mit seiner satirischen Überspitzung eher gegen Maßnahmen-Kritiker und Corona-Leugner austeilt, dürfte klar sein. Trotzdem ist auf Twitter eine Diskussion ausgebrochen, wie der Beitrag des Satirikers zu verstehen sei. "Kinder mit Ratten als Pestüberträgern zu vergleichen, ist keine provokante Satire, sondern einfach nur widerlicher Dreck. Ist das der Kulturauftrag des gebührenfinanzierten Fernsehens", schreibt der ehemalige FDP-Fraktionschef Gerhard Papke dazu.

Auch weitere Twitter-User ärgern sich über die Worte von Jan Böhmermann. "Sollte Böhmermanns jüngster verbaler Totalausfall, Kinder mit Ratten zu vergleichen, seine Karriere nicht beenden, ist Deutschland seelisch und moralisch am Ende", lautet ein Tweet dazu.

Jan Böhmermann erhält in Twitter-Diskussion auch Zuspruch

Auf dem Kurznachrichtendienst erhält Jan Böhmermann aber auch viel Zuspruch. "Böhmermann kritisiert den quasi nicht vorhandenen Schutz der Kinder vor Corona und nutzt dafür knallhart formulierte Satire. Was Hans-Dieter versteht: 'Der vergleicht unsere Kinder mit Ratten'", schreibt ein User.

Auch Jörg Kachelmann meldet sich in der Diskussion zu Wort und stellt sich hinter Böhmermann. "Die menschenverachtenden Kinderdurchseucher regen sich über Jan Böhmermann auf, der zu Recht das menschenverachtende Kinderdurchseuchen thematisiert."

Zu dem Trubel um seine Aussagen hat sich Jan Böhmermann bislang noch nicht persönlich geäußert.