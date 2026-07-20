Böse Vorwürfe von der eigenen Familie: Jimi Blue Ochsenknecht als "unprofessionell" betitelt

Die fünfte Staffel der Sky-Serie "Diese Ochsenknechts" läuft auf RTL aktuell erstmals im Free-TV. Seit Mitte der vergangenen Staffel ist auch Jimi Blue Ochsenknecht wieder dabei. Doch bei den Dreharbeiten muss seine Familie dann plötzlich ohne ihn auskommen.

Als Jimi Blue Ochsenknecht bei "Diese Ochsenknechts" nicht zu einem Interview-Termin erscheint, gibt es bei seinen Familienmitgliedern dicke Luft.

Sky/B 28 2 Als Jimi Blue Ochsenknecht bei "Diese Ochsenknechts" nicht zu einem Interview-Termin erscheint, gibt es bei seinen Familienmitgliedern dicke Luft.

So richtig gut ist die Stimmung zwischen den Ochsenknechts zu Beginn der neuen Staffel ihrer Doku-Soap nicht. Zwischen Cheyenne und ihrer Mutter Natascha herrscht nach einem Streit Eiszeit und auch mit ihrem Bruder Jimi Blue scheint sich die 25-Jährige noch nicht komplett ausgesprochen. Als dieser dann nicht zu einem Drehtermin erscheint, ist die dicke Luft vorprogrammiert.

In der dritten Folge der fünften Staffel "Diese Ochsenknechts" (Sonntag, 19. Juli um 20.15 Uhr bei RTL) hat sich die gesamte Familie zu einem Gruppeninterview eingefunden. Zumindest fast. Denn während Wilson Gonzalez (36), Cheyenne (25) und ihr Ehemann Nino (31), Mutter Natascha (61) und Oma Bärbel (85) bereits alle auf dem Sofa Platz genommen haben, lässt einer noch auf sich warten. Jimi Blue Ochsenknecht.

"Er kann nicht kommen, ihm gehts nicht gut, er hat nicht geschlafen", überbringt Mutter Natascha der Familie Jimis Absage. Am Vorabend sei dieser lange mit Cheyenne und Nino unterwegs gewesen. Für Bruder Wilson keine Ausrede: "Wer feiern kann, der kann auch arbeiten", stellt er klar.

Das Produktionsteam hakt bei der Familie nach: Hat sich Jimi Blue wirklich geändert und ist verantwortungsvoller geworden? Bruder Wilson versucht sich versöhnlich: "Also ich würde sagen, dass er daran arbeitet." Zuspruch bekommt er von Natascha Ochsenknecht, die "auf jeden Fall" eine Veränderung bei ihrem Sohn festgestellt haben will.

Schwester Cheyenne sieht das offenbar anders. Termine ausfallen zu lassen, weil man gefeiert hat, sei für sie schlichtweg nicht nachvollziehbar: "Wir sind ja auch da, was ist das für eine Ausrede. Selbst wenn der Termin um 6 Uhr morgens gewesen wäre, wären wir alle da gewesen", so Cheyenne.

Cheyenne Ochsenknecht genervt von Bruder Jimi Blue: "Das ist für mich nur heiße Luft"

Sie findet: "Man kann sehr wohl sein Leben, vor allem nach so einer Zeit, umkrempeln. Und meiner Meinung nach sehe ich keine Veränderung. Auch mit diesem Dubai-Quatsch und Schwachsinn. Das ist für mich nur heiße Luft."

Am nächsten Tag ist die Familie an einem Escape-Room verabredet - um besser als Team zu arbeiten. Dieses Mal wieder mit Jimi Blue. Dieser erklärt zum verpassten Termin: "Cheyenne und Nino haben mich ein bisschen abgefüllt und ich hab einfach Schlaf gebraucht." Er arbeite "seit Monaten extrem viel (...) Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal alleine war, wo ich durchatmen konnte."

So richtig vergessen scheint das Thema bei seinen Geschwistern jedoch noch nicht. Wilson gibt zu: "Ich habe mich ein bisschen drüber aufgeregt, weil nicht zu einem Dreh zu erscheinen, finde ich super unprofessionell."

Cheyenne wird sogar noch deutlicher und macht ihrem Ärger im Interview Luft: "Wenn wir Drehtage haben, dann haben wir eine Dispo, einen Plan. Und wenn dann eine Person einfach absagt, weil er zu besoffen war (...) ist das erstens fürs Team (...) einfach nicht professionell." Dass sich ihr Bruder geändert habe, sehe sie aktuell nicht: "Ich finde an solchen Beispielen sieht man halt, dass er es nicht gemacht hat."

(Dieser Text erschien erstmals zur Sky-Premiere am 21. April 2026)