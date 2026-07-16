Böhmermann legt Comeback hin: Auch Maite Kelly und Tim Mälzer sind dabei

Comeback für "Böhmi brutzelt": Jan Böhmermann kehrt nach der Auszeit im letzten Jahr mit seiner Kochshow zurück und empfängt unter anderem Tim Mälzer und Maite Kelly zum kulinarischen ZDF-Talk.

Prominente Gäste, lockerer Talk und vor allem kulinarische (Hobby-)Kunst mit Augenzwinkern: So belebte Jan Böhmermann seit 2021 mit seiner außergewöhnlichen Kochshow "Böhmi brutzelt" die TV-Sommerpause. Bis im letzten Jahr damit Schluss und eine Rückkehr des Formats völlig unklar zu sein schien. Nun also das Comeback, zur Freude der Fans: "Die kreative Auszeit ist vorbei", wie es der Sender formuliert - und Böhmermann, dessen "ZDF Magazin Royale" in den Sommermonaten pausiert, präsentiert acht neue Folgen seines Koch-Talks. Ab Samstag, 11. Juli, sind alle Episoden online im ZDF-Portal abrufbar. Linear läuft ab Samstag, 18. Juli, wöchentlich um 19.45 Uhr eine neue Ausgabe auf ZDFneo.

"Ich liebe diese Show! Ich liebe es, mit meinen Gästen zu kochen und zu quatschen und am Herd neue Menschen kennenzulernen", lässt sich der Entertainer - "Starkoch und Hobbymoderator" - zitieren. Gleich in der ersten Folge empfängt der 45-Jährige einen echten Profi am Herd und vor der Kamera: Kein Geringerer als Tim Mälzer beehrt erstmals die Sendung - natürlich auch, um sein Können in der Küche zu zeigen. Der prämierte Fernsehkoch ("Kitchen Impossible") bereitet ein luxuriöses Hühnerfrikassee zu, Böhmermann hingegen wagt sich an ein vegetarisches Sellerieschnitzel mit Bratkartoffeln. "Der Küchenbulle trifft auf den Polizistensohn - der deutsche Jamie Oliver trifft auf den deutschen Harry Styles", spitzt das ZDF in der Ankündigung zu.

Bruce Darnell plaudert über seine Wahlheimat

Zu Gast sind in der neuen Staffel zudem weitere prominente Namen: Sängerin und Schauspielerin Maite Kelly probiert eine Wassermelonen-Komposition, während Choreograf und TV-Legende Bruce Darnell sich an Dorade mit Spinat samt Zucchini-Mango-Salat versucht und nebenher über seine Herkunft und die Wahlheimat Ibiza plaudert. Ebenfalls dabei sind in diesem Sommer Stand-up-Comedian Filiz Tasdan, Comedienne und Moderatorin Laura Larsson, Social-Media-Star Frau Gretel, Comedienne und Podcasterin Caro Worbs sowie das Frankfurter Rap-Duo Celo & Abdi.

Böhmi brutzelt - Sa. 18.07. - ZDFneo: 19.45 Uhr