"Boardwalk Empire"-Darsteller Devin Harjes stirbt an Krebs

Der Schauspieler Devin Harjes, bekannt unter anderem aus "Boardwalk Empire", "Daredevil" oder "Orange Is the New Black", ist bereits am Dienstag im Alter von nur 41 Jahren verstorben. Er erlag einer Krebserkrankung, die erst im Februar diagnostiziert worden war.

Der US-Schauspieler Devin Harjes, der vor allem durch seine Auftritte in "Boardwalk Empire" und "Daredevil" bekannt wurde, ist am Dienstag in New York verstorben. Der Schauspieler wurde nur 41 Jahre alt. , starb Harjes im Mount Sinai West Hospital nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs. Die Diagnose hatte er dem Bericht zufolge erst im Februar dieses Jahres erhalten.

Geboren am 29. Juli 1983 in Lubbock, Texas, wuchs Harjes in einem ländlichen Umfeld auf, wagte jedoch früh den großen Sprung nach New York City, um eine Karriere als Schauspieler einzuschlagen. Dort begann er seine Laufbahn zunächst bescheiden mit Studentenfilmen, Off-Broadway-Produktionen und Independent-Filmen.

Devin Harjes spielte in zahlreichen bekannten Serien mit

Seine Durchbruchsrolle fand Harjes schließlich in der HBO-Serie "Boardwalk Empire", wo er den Boxer Jack Dempsey verkörperte. Zwei Episoden der gefeierten Serie reichten aus, um ihm Türen zu weiteren prestigeträchtigen Projekten zu öffnen: In Marvels "Daredevil" spielte er Oscar, einen Krankenpfleger auf Rikers Island, während er in DCs "Gotham" als Bankwächter Clyde zu sehen war.

Weitere Auftritte hatte Harjes unter anderem in "Orange Is the New Black", "Blue Bloods", "FBI" und "Elementary". Zuletzt war er als Pete Baylor in neun Episoden der dritten Staffel von NBCs "Manifest" zu sehen. Harjes hinterlässt seine Eltern Randy und Rosanne, seine Schwester Trish und deren Mann Justin Kelley sowie vier Neffen und Nichten. Auch seine Ex-Frau und "Gotham"-Kollegin Shiva Kalaiselvan trauert um den viel zu früh Verstorbenen.