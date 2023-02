Blue Ivy Carter: Lässiger Auftritt mit Papa Jay-Z beim Super Bowl

Stylisches Duo: Blue Ivy Carter besuchte den Super Bowl mit ihrem Vater Jay-Z. Die Tochter von Beyoncé wählte ebenso wie der Rapper einen lässigen Look.

Der diesjährige Super Bowl im State Farm Stadium in Glendale im US-Bundesstaat Arizona zog wieder zahlreiche Promigäste an. Auch Blue Ivy Carter (11), die Tochter von Jay-Z (53) und Beyoncé (41), besuchte das berühmte Sportevent und wählte dafür einen lässigen Look.

Mit Sonnenbrille auf dem Rasen

Die Elfjährige verfolgte das für die Kansas City Chiefs erfolgreiche Spiel gegen die Philadelphia Eagles in einem dunkel gehaltenen Outfit, zu dem eine schwarze Hose, ein T-Shirt mit einem Aufdruck des Rappers Tupac (1971-1996) und eine schwarze Sweatjacke gehörten. Dazu kombinierte sie eine große Sonnenbrille und zu ihren offenen Haaren ein verkehrt herum getragenes Cap, beides ebenfalls in Schwarz.

Vater Jay-Z passte sich offenbar dem Style seiner Tochter an und erschien ebenfalls mit einer schwarzen Sonnenbrille und einem schwarzen Hoodie mit dem Logo seiner Entertainmentfirma Roc Nation. Nachdem das Duo das Stadion betreten hatte, hielt Blue Ivy in der Endzone der Eagles an, um zu posieren und zu springen, während ihr Vater den Moment mit seinem Handy festhielt.

Der Musikproduzent und Rapper Jay-Z ist seit 2008 mit Sängerin Beyoncé verheiratet. Neben Blue Ivy haben sie auch noch die gemeinsamen Zwillinge Rumi und Sir (5).