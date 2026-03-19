Bleibt die ZDF-Erfolgsserie "Lena Lorenz" in Berchtesgaden? Das wurde jetzt entschieden

In Berchtesgaden haben sich die Drehorte von "Lena Lorenz" längst zu Tourismus-Magneten entwickelt. Im April startet die zwölfte Staffel. Aber wie geht es danach weiter? Dazu haben sich jetzt die Verantwortlichen geäußert.

Eine Szene aus der "Lena Lorenz"-Folge "Muttergefühle": Mit der Adoption der kleinen Chiara erfüllt sich für Jan (Tom Beck, l.) und Katina Wolff (Mina Tander, M. ) ein lange gehegter Wunsch. Lena Lorenz (Judith Hoersch, r.) spürt jedoch die Zweifel der leiblichen Mutter. Die Serie geht in eine 13. Staffel.

Es ist eine Nachricht mit Signalwirkung für die Region: Während die ZDF-Erfolgsserie "Lena Lorenz" im April in ihre zwölfte Staffel startet, stehen die Zeichen bereits auf eine langfristige Fortsetzung. Wie Kommunikationsverantwortliche Petra Fink-Wuest offiziell bestätigt, wird auch in diesem Jahr eine 13. Staffel rund um Berchtesgaden als fiktiver Ort "Himmelsruh" gedreht. Damit bleibt eines der erfolgreichsten Formate des öffentlich-rechtlichen Fernsehens am Standort erhalten.

Für Berchtesgaden ist "Lena Lorenz" Werbung zur besten Sendezeit

Für die Tourismusregion bedeutet das vor allem eines: Werbung zur besten Sendezeit.

Seit dem Start im Jahr 2015 hat sich die Serie zu einem massiven Quotengaranten entwickelt. Mit regelmäßig über vier Millionen Zuschauern und Marktanteilen von bis zu 18 Prozent am Donnerstagabend gehört die Produktion von Ziegler Film zu den unangefochtenen Schwergewichten im ZDF.

Ein beliebtes Pilgerziel für Fans der Serie: Der "Lorenzhof", der als emotionales Zentrum der Hauptfamilie dient. © Kilian Pfeiffer (dpa)

Am 9. April beginnt nun die Ausstrahlung der sechs neuen Folgen, jeweils um 20.15 Uhr, wobei die Episoden laut Fink-Wuest bereits ab dem 26. März in der Mediathek abrufbar sind. Inhaltlich setzt die Serie verstärkt auf brisante Realität und bricht damit bewusst das klassische Heimatfilm-Schema auf. In der ersten Folge "Muttergefühle" (unter anderem mit Tom Beck und Mina Tander) wird das hochemotionale Thema Adoption kritisch beleuchtet.

Noch deutlicher wird der Fokus auf gesellschaftliche Missstände in der Episode "Loverboy". "Leider ein brandaktuelles Thema", betont Fink-Wuest unter Verweis auf aktuelle Aufklärungskampagnen des Bundeskriminalamts (BKA). Die Folge thematisiert die gezielte emotionale Abhängigkeit junger Frauen durch Kriminelle.

Judith Hoersch zeigt derzeit auch abseits der Kamera Profil

Um die medizinische Authentizität zu wahren, überlässt die Produktion nichts dem Zufall. Am Set in Berchtesgaden sind regelmäßig professionelle Hebammen anwesend, um die Handgriffe von Hauptdarstellerin Judith Hoersch so realitätsnah wie möglich zu gestalten. Hoersch selbst zeigt derzeit auch abseits der Kamera Profil: Ihr Debüt-Roman "Niemands Töchter", der sich mit Familiengeheimnissen befasst, wurde gerade veröffentlicht.

Judith Hoersch zeigt derzeit auch abseits der Kamera Profil: Ihr Debüt-Roman wurde gerade veröffentlicht. © IMAGO (www.imago-images.de)

Für die lokale Berichterstattung bleibt die Verortung im Berchtesgadener Land der Kern des Interesses. Das fiktive Himmelsruh setzt sich primär aus Motiven in Marktschellenberg, Berchtesgaden und Schönau am Königssee zusammen.

Während der Lorenzhof in Schönau am Königssee als emotionales Zentrum der Familie fungiert, dient der Mesnerwirt in Ettenberg weiterhin als markanter "Almwirt" und sozialer Treffpunkt der Serie.

Personell gibt es in der 12. Staffel ein Wiedersehen mit dem bewährten Hauptcast: Neben Judith Hoersch ist Eva Mattes erneut in der Rolle von Lenas Mutter Eva Lorenz zu sehen, die als Seele des heimischen Hofes gilt. Verstärkung erhält die Familie durch Bettina Redlich, die als Evas Schwester Liz mit einem schweren Schicksal konfrontiert wird. Diese familiäre Ebene wird durch eine Liste an Gaststars ergänzt: Neben Wolfgang Fierek und Anna Fischer sind die Wiener Tatort-Kommissarin Miriam Fussenegger sowie das Vater-Sohn-Gespann Rufus und Jonathan Beck in Episodenhauptrollen zu sehen.

Der "Lena-Lorenz-Effekt" ist längst zu einem festen Faktor im regionalen Tourismus geworden. Wie stark das Interesse der Zuschauer an den realen Schauplätzen ist, zeigt auch das ergänzende touristische Angebot: So führt mittlerweile eine eigene App zur Serie Interessierte auf einer interaktiven Rätseltour vom Kurpark Berchtesgaden aus zu den markanten Drehorten der Region.