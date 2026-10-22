"Blauer Panther"-Verleihung in München: Promis feiern in der BMW Welt

Am Mittwochabend war der Glamourfaktor in der Münchner BMW Welt hoch, denn die Streaming- und TV-Awards wurden verliehen. Welche Promis den "Blauen Panther" gefeiert haben und wem die VIPs am liebsten einen Preis verliehen hätten – die AZ war vor Ort dabei.

Markus Söder, Jutta Speidel, Felix Neureuther, Gloria-Sophie Burkandt, Joko und Klaas, Anna Ermakova, Annette Frier, Marcant – zur Verleihung der TV- und Streaming-Awards in München war der Promi-Auflauf entsprechend groß. Auf dem blauen Teppich in der BMW Welt zeigten sich die VIPs von ihrer ganz glamourösen Seite.

Große Aufregung bei "Blauer Panther"-Preisträger Johannes Hegemann

Einige Preisträger des Abends, wie Moderator Johannes B. Kerner und Schauspielerin Annette Frier, standen bereits vorab fest. Für Johannes Hegemann hingegen wurde es spannend. Der Schauspieler war für seine Darstellung der Kult-Dragqueen Olivia Jones im Biopic "Olivia" nominiert. Wie hoch sein Aufregungslevel vor der Verleihung war? "So eine 6 von 10 oder 7 von 10", sagte der 30-Jährige lachend der Abendzeitung. Über seine Rolle schwärmte Hegemann: "Es ist ein Riesengeschenk, so was angeboten zu bekommen, so was spielen zu dürfen. Weil man als Schauspieler aus dem Vollen schöpfen kann, weil ich mich richtig verwandeln konnte, im besten Sinne." Seine Arbeit hat sich ausgezahlt, denn er wurde als bester Schauspieler mit dem "Blauen Panther" ausgezeichnet.

Felix Neureuther schwärmt von Ehefrau Miriam: "Ist absolut einzigartig"

Deutlich entspannter erschien "Dahoam is Dahoam"-Star Anita Eichhorn auf dem blauen Teppich. Wem die 35-Jährige am liebsten einen Preis überreichen wollen würde? "Mein Highlight ist heute Nathan Goldblatt, weil ich wahnsinnigen Respekt habe vor dem, was er macht. Ihm würde ich heute gerne den Preis überreichen. Vielleicht schaffe ich es noch, persönlich mit ihm zu ratschen und mit ihm anzustoßen." Der Schauspieler war für die investigative Dokumentation "Die Hunde-Mafia – How to kill a puppy & get rich" nominiert und konnte später den Award tatsächlich einheimsen.

Für Felix Neureuther war sofort klar, wem er einen Preis verleihen würde. "Meiner Frau, ganz logisch", sagte der Ex-Skirennfahrer der Abendzeitung. "Das, was die zu Hause macht, ist absolut einzigartig." Was die Ehe mit seiner Gattin so besonders macht? "Ich glaube, uns sind dieselben Werte wichtig. Darauf kommt es im Leben an."

Geheimtrick von Kabarettistin Teresa Reichl: "Meine Handtasche ist voller Snacks"

Für Kabarettistin Teresa Reichl war es das erste Mal auf dem blauen Teppich des "Blauen Panthers". Der Abendzeitung verriet die Komikerin, was bei einem langen Gala-Abend für sie auf keinen Fall fehlen darf: "Es ist immer der Fehler von allen, dass niemand Snacks dabei hat. Und deswegen ist meine Handtasche voller Snacks." Die 30-Jährige brach im Gespräch auf dem blauen Teppich auch eine Lanze für die Film- und TV-Schaffenden hinter der Kamera: "Ich finde, es sollte noch viel mehr Preise geben für die Leute, die nicht vor der Kamera sind."

Für Teresa Reichl war es der erste Auftritt beim "Blauen Panther". © Johannes Mueller

Schauspieler Simon Pearce genoss den Abend in vollen Zügen. "Ich war letztes Jahr schon hier und das ist einfach eine schöne, offene, gemütliche Atmosphäre. Es gibt viele Seriensachen, die man zu besprechen hat." Werden denn tatsächlich bei solchen Events im Hintergrund Deals eingetütet? "Es passiert nicht so viel, wie man sich noch dachte, als man an einer Schauspielschule war", gab der 45-Jährige offen zu. "Aber es ist schon so, dass man sich natürlich wieder ins Gespräch bringt."

Frederic Linkemann und Simon Pearce © Johannes Mueller

Jenny Elvers will Preis für sich: "Wo ist hier jemand verantwortlich?"

Für Jenny Elvers war im Gespräch mit der Abendzeitung schnell klar, wem sie einen "Blauen Panther" verleihen würde: "Mir, ich hab den noch nicht." Lachend rief sie: "Hallo, wo ist hier jemand verantwortlich?" In München steht sie momentan für eine Serie vor der Kamera und hat gerade einen Kinofilm abgedreht. Beruflich läuft es bei der 54-Jährigen aktuell rund, aber das war nicht immer so. "Als ich in meinen 40ern war, war das eine Zeitspanne, in der auf einmal nichts mehr ging. Dann kannst du Theater spielen, dann kannst du Reality-Sendungen machen oder dich zurückziehen." Letzteres kam für Elvers auf keinen Fall infrage. Ihr Durchhaltevermögen hat sich ausgezahlt: Inzwischen ist sie als Schauspielerin wieder gefragt.

Jenny Elvers posiert mit dem "Blauen Panther". © BrauerPhotos/F.Seidel

Markus Söder über Ehrenpreisträger Johannes B. Kerner: "Ein Fixstern im deutschen TV"

Der Ehrenpreis des Abends ging an Moderator Johannes B. Kerner, der den Award von Markus Söder überreicht bekam. Der bayerische Ministerpräsident sagte am blauen Teppich über den TV-Star: "Er ist ein absoluter Fixstern im deutschen Fernsehen. Über so lange Zeit so erfolgreich, so beliebt, in unterschiedlichen Formaten, da gibt es keinen vergleichbaren." Kerner selbst freute sich über die Ehre, den Preis von Söder überreicht zu bekommen: "Das ist eine einmalige Sache für mich, und das aus den Händen des Vorsitzenden der Ein-Mann-Jury zu bekommen, das ist schon ganz besonders."

Nach der Verleihung auf der After-Show-Party weitergefeiert. Welche Promis sich den "Blauen Panther" nicht entgehen lassen wollten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.