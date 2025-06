Blake Lively möchte zwei Vorwürfe gegen Justin Baldoni zurückziehen

Im Rechtsstreit rund um Justin Baldoni, Blake Lively und "It Ends with Us" gibt es eine neue Entwicklung. Die Schauspielerin möchte zwei ihrer Vorwürfe zurückziehen.

(wue/spot) | 03. Juni 2025 - 17:59 Uhr

Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends with Us". © imago/Cover-Images

Der seit Monaten tobende Streit zwischen US-Schauspielerin Blake Lively (37) und ihrem ehemaligen Co-Star Justin Baldoni (41) geht in eine weitere Runde. Lively will laut US-Berichten zwei ihrer Vorwürfe gegen den Schauspieler und Regisseur zurückzuziehen. Es gehe um die Anschuldigungen einer "vorsätzlichen Zufügung von seelischem Leid" und einer "fahrlässigen Zufügung von seelischem Leid". Baldonis Seite habe die Offenlegung medizinischer Unterlagen beantragt, um ihren Mandanten gegen den Vorwurf verteidigen zu können, er habe unter anderem "schweres seelisches Leid und Schmerzen" verursacht. Demzufolge wolle man die Schauspielerin dazu zwingen, unter anderem Therapienotizen offenzulegen. Statt dieser Bitte nachzukommen, hätten Livelys Anwälte die von Baldoni kontaktiert, um mittzuteilen, dass ihre Mandantin die Vorwürfe streichen lassen wolle. Livelys Anwälte Mike Gottlieb und Esra Hudson teilen ihrerseits mit, dass es sich bei dem Antrag um einen "Pressestunt" der Gegenseite handle. Man wolle einfach nur den Fall "streamlinen und sich fokussieren". An weiteren Stellen werde demzufolge weiterhin auf seelisches Leid als Teil anderer Punkte der Klage eingegangen. Baldonis Team habe sich dazu nicht äußern wollen. Worum geht es überhaupt? Laut des Berichts werde das Gericht nun über die Angelegenheit entscheiden müssen. In den USA sei es demnach üblich, dass bei entsprechenden Vorwürfen der Zugang zu medizinischen Unterlagen eingefordert werde. Mit der Auseinandersetzung zwischen Lively und Baldoni sind demzufolge mittlerweile sechs Klagen verbunden. Der Streit geht auf den Dreh zum Film "It Ends with Us" ("Nur noch ein einziges Mal") zurück, in dem Lively und Baldoni die Hauptrollen spielen. Er führte zudem Regie. Der Film kam im Sommer 2024 in den Kinos, im Dezember reichte die Schauspielerin eine Beschwerde bei der kalifornischen Behörde für Bürgerrechte ein. Kurz darauf folgte eine Klage wegen sexueller Belästigung sowie einer mutmaßlichen Schmutzkampagne gegen sie. Baldoni weist die Vorwürfe zurück und reagierte mit einer 400-Millionen-Dollar-Gegenklage. Darin wirft er unter anderem Lively und deren Ehemann Ryan Reynolds (48) Verleumdung und Erpressung vor. Ein Prozessbeginn ist für März 2026 geplant.